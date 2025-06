Muere repentinamente a los 28 años de edad finalista de Miss Universo Ecuador

El mundo de la belleza y el modelaje se ha vestido de luto, tras confirmarse el repentino fallecimiento de la modelo y ex miss universo originaria de Ecuador María Lorena Argüello Salazar. Su fallecimiento se dio este domingo 1 de junio y estremeció al conocer la sorpresiva muerte de la también médica cirujana quien apenas tenía 28 años de edad.

Originaria de Quito, María Lorena representó a su país en el certamen de belleza de Miss Universo Ecuador 2024, celebrado en la ciudad de Machala. Aunque no ganó la corona, su paso por el concurso fue notorio, ya que, llegó al top 13 de semifinalistas, destacando por su elegancia, madurez y sensibilidad social.

Así confirmaron la muerte de Lorena Argüello

El Concurso Nacional de Belleza (CNB) Ecuador confirmó la noticia a través de su cuenta oficial en Instagram. La publicación fue breve, pero cargada de dolor, con una de María Lorena acompañó el mensaje de condolencias hacia sus familiares.

De inmediato, figuras del medio, seguidores y excompañeras del certamen comenzaron a compartir mensajes de afecto, solidaridad y sorpresa por lo ocurrido. La ganadora del Miss Universo Ecuador 2024, Mara Topic, se pronunció al respecto con un emotivo mensaje.

¿De qué murió Lorena Argüello?

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre la causa del fallecimiento de la modelo ecuatoriana. No obstante, medios locales y en redes sociales han señalado que no existen indicios de violencia o accidente. Algunas versiones apuntan a que podría haberse tratado de una muerte súbita de origen cardíaco, posiblemente provocada por una arritmia severa que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

Pese a la información anterior, hasta el momento no se han revelado las causas exactas de la muerte de la modelo, y la familia, por su parte, ha pedido respeto y privacidad durante este momento de duelo.