La Doctora Polo "habla" de Ana Gabriel, la verdad detrás del VIDEO: "Ya no estamos casadas, me fue infiel"

Desde hace unas semanas trascendió que la conductora de televisión "Doctora Polo" se había casado con la cantante, Ana Gabriel, en una boda secreta. La noticia apareció en las principales portadas de los medios de la farándula generando diversas opiniones.

En las últimas horas los nombres de la "Doctora Polo" y Ana Gabriel aparecieron en las tendencias de búsqueda después de que se viralizara una entrevista de la conductora de televisión en la que supuestamente habla de la relación sentimental que tiene con la famosa cantante.

Hace unos días se viralizó un video de una supuesta entrevista de la "Doctora Polo" en la que habla de su romance con la cantante, Ana Gabriel. La grabación suma miles de reproducciones aunque la verdad es que fue creada con inteligencia artificial.

En las imágenes se observa a la conductora "Doctora Polo" diciendo que su matrimonio con Ana Gabriel llegó a su fin después de que la cantante le fuera infiel con una joven de 20 años. La presentadora de televisión asegura que es algo que no le iba a perdonar "jamás".

"Ya no estamos casadas. Ana Gabriel me fue infiel con una joven de 20 años y es algo que no le voy a perdonar jamás", dice la conductora.