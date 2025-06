Justin Bieber vuelve a compartir extraños mensajes en su cuenta de Instagram, fans dudan de su salud mental

Desde hace varios meses, la salud mental de Justin Bieber está causando preocupación entre sus fans, quienes afirman que el cantante de "Baby" estaría pasando por una fuerte crisis misma que se ve reflejada en su cuenta de Instagram, donde ha compartido distintas "reflexiones" sobre su persona y la industria musical. Algunos usuarios indican que ésto sería el medio que tiene Bieber para desahogar todo lo que sucede dentro de su cabeza.

En mayo del 2025, después de que Hailey apareció en la portada de Vogue, Justin compartió un post donde recordó una fuerte discusión entre ambos, admitiendo con humor y arrepentimiento que había sido cruel al decirle que nunca lograría esa portada. Este gesto fue interpretado como un intento público de reparación y transparencia emocional, pero también fue criticado debido a las palabras que el cantante eligió.

La publicación se suma a una serie de mensajes en los que Bieber aborda temas personales; en marzo, admitió tener "problemas de ira" y expresó su deseo de crecer y no reaccionar de manera impulsiva . Además, compartió sentimientos de indignidad y autocrítica, describiéndose a sí mismo como "un fraude" y "no calificado" para las expectativas que otros tienen de él.

Sin embargo, este 3 de junio volvió a causar controversia debido a dos nuevas publicaciones en su cuenta de Instagram; sobre un fondo morado, una de ellas parece cuestionar la meritocracia y afirma que Dios es el único capaz de decidir lo que una persona merece. En su segundo mensaje habla sobre la lealtad y el amor, e incluso hace una vaga referencia a la mafia.

View this post on Instagram

Decirle a otros humanos que merecen algo Es como criar a los hijos de otra persona ¿Quién eres tú para decirle a alguien lo que debería o no debería tener? La audacia Ese no es tu lugar. Dios decide lo que merecemos, se lee en la publicación de Justin Bieber.

De acuerdo con Psychology Today, figuras públicas que enfrentan niveles intensos de exposición mediática a menudo utilizan las redes sociales como un espacio para expresar sus luchas internas y buscar comprensión, pero también corren el riesgo de ser malinterpretados o sobreexpuestos. En este sentido, las palabras de Bieber podrían reflejar una lucha personal por manejar las expectativas externas y mantener el control sobre su narrativa pública.

View this post on Instagram

"LEALTAD" es lenguaje manipulador

La lealtad es un deber, es una obligación.

ESO NO ES LIBRE ALBEDRÍO

EL AMOR NO ES UN DEBER

EL AMOR ES UN PLACER

POR FAVOR, DEJEN DE USAR LA LEALTAD PARA MANTENER A LA GENTE A SU ALREDEDOR FUERA DE SU PROPIO MIEDO. NOS ESTÁ LASTIMANDO.

LOS MIEMBROS DE LA MAFIA USAN LA LEALTAD PARA MANTENER A LA GENTE EN SUS PANDILLAS

NO PERPETUEMOS ESTE LENGUAJE MANIPULADOR.

AMOR SOBRE LEALTAD PARA SIEMPRE, afirma en la segunda publicación.