Flor Rubio defiende a niña que recibió bullying por cortarse el cabello como Ángela Aguilar

Además de su voz en el regional mexicano y su lugar en una de las dinastías más importantes en la industria musical, Ángela Aguilar se ha distinguido desde pequeña por su look con un corte tipo bob del que en los últimos meses se despidió para lucir una melena más larga. Sin embargo, algunas de sus seguidoras han replicado su estilo aunque no con la reacción que ellas esperaban y así le ocurrió a una pequeña que ha recibido bullying por lucir igual que la cantante.

Pese al intento de la pareja por mejorar su imagen en su regreso a los escenarios luego del escándalo por su matrimonio, la polémica parece estar lejos de terminar para ellos ante sus explosivas declaraciones con las que han dividido opiniones. Y es que mientras algunos lanzan duras críticas contra los cantantes otros no dudan en apoyarlos, incluso, una forma de hacerlo es lucir algunos de sus más icónicos looks.

Los cantantes no han sido los únicos que se convirtieron en blanco de comentarios negativos, pues el cambio de look de una pequeña fan de la intérprete de "El Equivocado" la llevó a ser víctima de bulllying. Así lo relató su mamá en su testimonio al programa "Dulce y Picosito" con Flor Rubio, en donde señaló que la menor ha sido acosada por haberse realizado un corte similar al que tanto caracteriza a la hija de Pepe Aguilar.

La conductora estalló molesta por el bullying contra la pequeña y señaló a los fans de Cazzu como los responsables de fomentar este odio a los seguidores de Ángela Aguilar y Christian Nodal. “Vamos dándonos amor y respeto, no odio”, dijo Flor Rubio al defender a la niña que sería molestada por su look.

La conductora de "Venga la Alegría" recibió críticas en redes sociales al ser parte de los periodistas -como Pati Chapoy y Martha Figueroa- que cuestionaron la fama de Cazzu y dudaron que pudiera llenar el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en donde se presentará el próximo 14 y 15 de octubre. Pese a algunos pronósticos los boletos se agotaron en cuestión de minutos para la primera fecha y la trapera argentina agradeció el apoyo del público mexicano, algo ante lo que Flor Rubio respondió reconociendo haberse equivocado.

“Cero coraje, yo no tengo nada en contra de Cazzu. Me parece una gran artista, en su país es una diosa, llena todos los auditorios, tiene millones de seguidores, mis dudas era con respecto al público en México, pero, bueno, ahí sí me estoy sorprendiendo y me han callado la boca y que bueno de que está llenando los espacios. Me da mucho gusto que le vaya bien, yo pensé que no lo iba a llenar tan fácil, pero me da gusto que así sea”, dijo Flor Rubio.