Fans del Corona Capital se enfurecen en redes sociales tras la peculiar forma en la que presentaron el cartel del Festival del 2025

El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario donde se realizará una edición más del Corona Capital. Después de confirmar las fechas en la que se realizará el festival de música en la CDMX, los organizadores decidieron sorprender a todos los fans del evento de música con un directo para presentar a todos los artistas que integrarán el cartel para los tres días de música y mucha diversión.

Los amantes de este festival ya tienen apartada la fecha en la que se realizará el evento de música, pero para los que todavía no saben si irán o no, vamos a recordarles que el show de música se realizará el 14, 15 y 16 de noviembre 2025. Otro detalle que vamos a revelar son los artistas que estarán presentes en el Corona Capital, esto claro, para que los que tengan dudas de asistir empiecen a buscar las fechas en las que saldrán a la venta los boletos.

Los organizadores comenzaron un live en su cuenta oficial de Facebook y en YouTube para confirmar a los cantantes y bandas que estarán presentes en el Corona Capital 2025. Los primeros artistas confirmados para el evento que se realizará en noviembre fueron: Chanel Beads, Alexadra Savior, Angie McMahon, Anna of the North, The Cult y Of Monsters and Men.

Mientras iban presentando a algunos de los grupos y cantantes que estarán presentes, la gente podía ver algunas imágenes de la Ciudad de México. Los fans que se fueron conectando al directo comenzaron a desesperarse, ya que iban demasiado lento en la presentación de las bandas. Lo que muchos no se percataron fue que mientras pasaban las imágenes de la ciudad se podían ver los nombres de las agrupaciones que estarán presentes en el show.

14, 15 y 16 de nov, 2025

Los artistas que estarán en el Corona Capital 2025

Foo Fighters

Queens of the Stone Age

Franz Ferdinand

Garbage

Polo & Pan

4 Non Blondes

Aluna

Bad Bad Hats

Boa

Circa Waves

Debby Friday

Jet

Kaiser Chiefs

Laisure

Lucy Bacus

Lucy Rose

Chappell Roan

Vampire Weekend

Alabama Shakes

Linin Park

Deftones

Weezer

James

Chanel Beads

Alexandra Savior

Angie McMahon

Anna of the North

Cut Copy

The Cult

Of Monsters and Men

Hollow Coves

Maiah Manser

Mogwai

Sarah Kinsley

Cartel completo del Corona Capital 2025 (X: coronacapital)

La reacción de la gente ante la peculiar manera de presentar al cartel del festival en el 2025

Después de ver el sorpresivo directo, miles de fans se conectaron para ver la sorpresa que les tenían preparada los organizadores del Corona Capital. Lo que nadie se esperaba era que iba a ser la presentación del cartel para el evento que se realizará este 14,15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Al ver que poco a poco se iban presentando los nombres de los artistas que estarán presentes en uno de los eventos de música más icónicos de la Ciudad de México, los internautas comenzaron a molestarse debido a que iban muy lento en la presentación de las bandas y cantantes que darán vida al festival del 2025.

Entre los comentarios, la gente indicaba que se estaban quedando dormidos. Otros dejaron claro que si quisieran ver imágenes de la Ciudad de México se salen a la calle y se sientan en la banqueta de su casa, por lo que esperaban que ya no tardaran tanto en presentar a todos los famosos que integrarán el cartel. El directo llegó a tener más de 10 mil personas conectadas a la espera de conocer a todos los artistas.