Este fue el último mensaje de Pamela Bach, actriz de "Baywatch" antes de quitarse la vida

El 5 de marzo de 2025, el mundo del entretenimiento se vio sacudido por la trágica noticia de la muerte de Pamela Bach-Hasselhoff, actriz reconocida por su participación en series como "Baywatch". A los 62 años, Pamela fue encontrada sin vida en su residencia de Hollywood Hills, Los Ángeles, en lo que las autoridades confirmaron como un suicidio por herida de bala autoinfligida.

No obstante, el informe toxicológico reveló la presencia de benzodiacepinas, específicamente clonazepam y su metabolito 7-aminoclonazepam, en el organismo de Pamela. Estas sustancias son comúnmente prescritas para tratar trastornos de ansiedad y convulsiones; además, se sabe que Pamela había mencionado pensamientos suicidas en el pasado, aunque sin intentos previos conocidos.

Aunque los documentos no especifican cuál de sus dos hijas fue la primera en encontrarla, medios como The New York Times reportaron que fue Hayley Hasselhoff, actriz y modelo, quien llegó a la casa de Pamela. Testigos describieron a Hayley en estado de profunda angustia, llorando y gritando mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

Es importante señalar que, de acuerdo con el reporte oficial, no se encontró ninguna nota de suicidio ni indicios de actividad criminal en la escena, lo que llevó a las autoridades a concluir que se trató de un acto voluntario pero aislado.

¿Qué pasó con Pamela Bach? Sus últimas palabras antes de suicidarse

De acuerdo con informes de Daily Mail, Pamela Bach, madre de Taylor (35 años) y Hayley (32 años), mantuvo una breve pero significativa conversación con una de sus hijas a las 7:45 de la mañana del día en que falleció. Según documentos, ese intercambio telefónico estuvo marcado por un profundo afecto, en el que la actriz expresó con ternura que la "amaba mucho", dejando entrever un momento de cercanía emocional antes de su trágica decisión.

A lo largo de las horas siguientes, la hija intentó repetidamente contactarla por teléfono, sin obtener respuesta alguna. Preocupada por el silencio inusual de su madre, decidió acudir personalmente al domicilio de Pamela en Los Ángeles; al llegar, encontró a su madre recostada en la cama, sin signos de vida, en un estado que los informes oficiales describen como "sin respuesta", por ello, se puede asumir que fue Hayley quien encontró a su mamá sin vida.

Taylor Hasselhoff-Fiore, la hija mayor de Pamela, compartió un emotivo homenaje en redes sociales, describiendo a su madre como su "mejor amiga" y "todo su corazón"; de la misma forma, prometió mantener viva su memoria y transmitir a su hija London, nacida en agosto de 2024, el legado de su abuela.

Por su parte, Hayley Hasselhoff rindió tributo a su madre durante el Festival de Cine de Cannes en mayo, luciendo un vestido rojo inspirado en uno que Pamela usó en los Globos de Oro de 1996. Este gesto simbólico fue una forma de honrar la memoria de su madre en un evento de gran relevancia internacional.

El accidente de Pamela Bach por el que nunca volvió a ser la misma

Andrea Canning, periodista de Dateline y antigua cuidadora de las hijas de Pamela Bach, compartió con la revista People que la actriz jamás logró recuperarse del todo tras un grave accidente de motocicleta ocurrido en 2003, en el que también estuvo involucrado su entonces esposo, David Hasselhoff. A raíz del siniestro, Bach sufrió fracturas en la espalda y el cuello, lesiones que impactaron profundamente su movilidad y calidad de vida durante los años siguientes.

La última vez que la vi, caminaba con bastón. No era la Pamela que yo conocía [...] Tenía dificultades para desplazarse. Ese accidente le pasó factura, declaró Andrea Canning.

Además, la periodista indicó que Bach atravesaba serios problemas económicos en los últimos tiempos, lo que habría agravado aún más su ya frágil estado emocional.

El caso de Pamela Bach no es aislado ya que según la American Foundation for Suicide Prevention (AFSP), la tasa de suicidio en la industria del entretenimiento es superior a la media nacional en Estados Unidos. La combinación de presión pública, problemas de salud mental no tratados, uso de sustancias y, en muchos casos, traumas no resueltos, contribuyen a una alarmante incidencia de suicidio entre actores, músicos y otros artistas.

La historia de Pamela Bach-Hasselhoff nos recuerda la importancia de estar atentos a las señales de quienes nos rodean y de fomentar una cultura de cuidado y comprensión hacia quienes enfrentan desafíos en su salud mental. Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis emocional o tiene pensamientos suicidas, es vital buscar ayuda de inmediato; en México, puedes comunicarte con la Línea de la Vida al 800 911 2000, disponible las 24 horas del día.