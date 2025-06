Estaba embarazada y era la actriz más prometedora de Hollywood, pero fue asesinada por una secta

Es bien sabido que el "hubiera" no existe, pero esta frase toma especial relevancia cuando se trata de una luz que se apagó demasiado pronto por culpa del fanatismo extremo. Por ello, el 9 de agosto de 1969 el mundo entero se estremeció al conocer el asesinato de la querida Sharon Tate a manos del Clan Manson, una secta que pasó a la historia por su carismático líder y su extraña conexión con Hollywood.

Pero Sharon Marie Tate fue mucho más que una trágica víctima de uno de los crímenes más infames de la historia moderna; fue una joven actriz y modelo que prometía convertirse en una figura icónica del cine estadounidense y europeo. Su brillante ascenso en Hollywood y su vida personal reflejaban la explosión cultural de los años 60, una década caracterizada por la liberación social, la experimentación artística y el cambio radical en las costumbres sociales.

Nacida en Dallas, Texas, el 24 de enero de 1943, Sharon se trasladó constantemente debido a la carrera militar de su padre, Paul Tate y este constante movimiento forjó en ella una personalidad adaptable y resiliente. Sharon comenzó su carrera profesional como modelo en la década de 1960, donde su belleza etérea y elegante le permitió destacar rápidamente. A la edad de 18 años, tras ganar concursos de belleza en su juventud, decidió dedicarse de lleno a la actuación, influenciada por el tiempo que pasó en Italia.

Su debut en el cine europeo fue como extra en "Adventures of a Young Man" (1962), donde compartió set con estrellas emergentes como Paul Newman. En Hollywood, comenzó con pequeños papeles en series televisivas populares como "Mr. Ed" y "The Man from U.N.C.L.E.", pero su primera gran oportunidad llegó con la película "Eye of the Devil" (1966), donde compartió créditos con Deborah Kerr y David Niven, marcando el inicio de su ascenso profesional.

Un romance de película y la esencia hippie de los 60

En 1967, Sharon conoció al director Roman Polanski durante el rodaje de "The Fearless Vampire Killers", un proyecto que Polanski dirigía y en el que Tate actuaba. La relación, inicialmente profesional, se transformó rápidamente en un romance apasionado que culminó con su matrimonio en enero de 1968 en Londres.

Polanski y Tate formaron una de las parejas más glamorosas y admiradas de Hollywood, reflejo del ambiente bohemio y sofisticado que caracterizaba a la élite artística de la época. Además, Tate estaba en la cúspide de su carrera, con proyectos que prometían consolidarla como una figura de renombre internacional, por lo que su embarazo terminó por consolidarla como una de las referencias del momento.

De la misma forma, la década de los 60 fue una era de profundas transformaciones sociales, caracterizadas por movimientos por los derechos civiles, la liberación sexual, el auge del movimiento hippie y una marcada rebeldía contra las normas tradicionales. La casa de Sharon Tate en Cielo Drive, en Beverly Hills, era un símbolo de este estilo de vida: una residencia moderna, abierta y frecuentada por artistas, músicos y cineastas.

El brutal asesinato de Sharon Tate con 8 meses de embarazo

Pero este sueño se vio empañado de litros de sangre cuando la noche del 8 de agosto de 1969, miembros de la secta liderada por Charles Manson irrumpieron en la casa de Tate, ubicada en el 10050 Cielo Drive, cometiendo un acto de violencia sin precedentes, mismo que marcó un antes y un después en la historia criminal de Estados Unidos.

Así, en la noche del 8 al 9 de agosto de 1969, Charles "Tex" Watson, junto con Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, fue enviado a la residencia de Cielo Drive, donde vivía la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, quien se encontraba en Europa en ese momento.

Tate había recibido esa noche a unos amigos: el estilista Jay Sebring, el guionista Wojciech Frykowski y la heredera Abigail Folger, todos víctimas de un asesinato salvaje. Tate fue apuñalada 16 veces mientras rogaba por la vida de su bebé; Sebring fue ejecutado de un disparo y múltiples cuchilladas; Folger intentó escapar, pero fue alcanzada en el jardín, y Frykowski luchó ferozmente antes de sucumbir a sus heridas.

El modus operandi del Clan Manson fue un acto brutal con la intención de enviar un mensaje político, pues Manson creía en un apocalipsis racial que denominó "Helter Skelter", inspirado por la canción homónima de The Beatles, y pretendía iniciar una guerra entre personas blancas y afroamericanas a través de estos asesinatos.

Charles Manson y la Familia: de la contracultura a la secta violenta

Durante el verano de 1967, un momento icónico en la contracultura estadounidense conocido como el "Verano del Amor", Charles Manson llegó a San Francisco en medio de una efervescencia juvenil marcada por el idealismo, el rechazo a las normas tradicionales y el consumo generalizado de drogas psicodélicas

En un clima de búsqueda espiritual y liberación personal, Manson supo posicionarse como un aparente guía místico ya que con su discurso cargado de simbolismo apocalíptico comenzó a reunir a su alrededor a un grupo de jóvenes, en su mayoría mujeres de clase media provenientes de hogares disfuncionales o desencantadas con el sistema.

Con el tiempo, el grupo sería conocido como "La Familia Manson" y se estableció en comunas improvisadas en los márgenes de la sociedad californiana, incluyendo el abandonado Spahn Ranch, al norte de Los Ángeles. En ese entorno caótico, la vida giraba en torno al consumo de LSD, la obediencia ciega al líder y una dinámica de manipulación emocional.

Las prácticas comunales de amor libre y rechazo de la autoridad externa se mezclaron con discursos delirantes sobre una guerra racial inminente, la cual Manson afirmaba que solo él podía interpretar y, más aún, desencadenar. Una de las primeras expresiones de esa violencia fue el asesinato del músico Gary Hinman el 25 de julio de 1969.

Hinman, conocido en ciertos círculos de la contracultura de Los Ángeles y vinculado al mundo de la música, fue brutalmente atacado en su propia casa. Bobby Beausoleil, uno de los miembros más cercanos a Manson, lo apuñaló en el pecho, asistido por Susan Atkins y Mary Brunner, quienes le cubrieron el rostro mientras lo torturaban durante días.

Tras el asesinato, los atacantes escribieron con su sangre en las paredes el mensaje "Political piggy" (Cerdito político), en un intento deliberado de incriminar a los Panteras Negras y provocar un conflicto racial.

Se dice que el fracaso de Manson en lograr reconocimiento como músico también desempeñó un papel clave en el incremento de su paranoia y su deseo de venganza contra la industria cultural. Durante un tiempo, había intentado entrar al mundo de la música a través del productor Terry Melcher, hijo de la actriz Doris Day; Manson llegó incluso a grabar demos con la esperanza de firmar un contrato discográfico, pero fue finalmente rechazado.

Este rechazo, según diversos testimonios, hirió profundamente su ya frágil ego y alimentó su resentimiento y cuando Melcher se mudó de la casa en Cielo Drive, Manson (probablemente sin saber que el productor ya no vivía allí) decidió enviar a sus seguidores a esa dirección para desatar su furia, sin importar quién estuviera presente.

Durante el juicio, iniciado en junio de 1970 y considerado uno de los más mediáticos del siglo XX, el público pudo vislumbrar el nivel de alienación psicológica de las y los implicados. Las declaraciones de los acusados reflejaban un desprecio escalofriante por la vida humana.

Susan Atkins, por ejemplo, confesó haber apuñalado a Sharon Tate mientras la describía despectivamente como una figura "vacía, como un maniquí", y relató sin remordimiento cómo mojó una toalla con la sangre de las víctimas para escribir la palabra "Pig" (Cerda) en la puerta de entrada de la casa, siguiendo las instrucciones de Manson.

El juicio no solo fue una exposición de los crímenes, sino también una disección pública del fenómeno de los cultos destructivos y la vulnerabilidad juvenil en la era de la contracultura. Psicólogos, criminólogos y periodistas observaron atónitos cómo la “Familia” se presentaba ante la corte con una actitud de obediencia fanática, tatuando cruces en sus frentes y cantando consignas en favor de Manson, quien, pese a no haber ejecutado personalmente los asesinatos, fue hallado culpable por orquestar toda la operación como un director de teatro macabro.