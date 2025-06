¿Daniel Bisogno ya tiene suplente? "Ventaneando" desata sospechas al recibir a nuevo talento

Han pasado poco más de tres meses desde la muerte de Daniel Bisogno y la incertidumbre sobre la celebridad que ocupará su lugar en “Ventaneando” es cada vez más grande entre los fans. Esta vez el programa de espectáculos generó sospechas por un video compartido en redes sociales en el que Pedro Sola y Mónica Castañeda dan la bienvenida a nuevo talento.

Daniel Bisogno debutó en el programa liderado por Pati Chapoy en 1997 con tan sólo 22 años de edad. Aunque al inicio la periodista de espectáculos dudaba de la habilidad del también actor ante las cámaras, con el tiempo el conductor logró ganarse tanto a sus compañeros de escena como al público con su sentido del humor e irreverencia que dio de hablar más de una ocasión.

A través de Instagram, el programa "Ventaneando" publicó un video el pasado 2 de junio en el que muestran el instante en el que Pedro Sola y Mónica Castañeda le dan la bienvenida al talento que se sumará a las filas de la televisora del Ajusco. Esto generó sospechas entre sus seguidores sobre el lugar que por casi 30 años ocupó Daniel Bisogno en el programa y que podría ser llenado próximamente por una nueva personalidad.

Contrario a lo que algunos fanáticos del programa consideraron, el nuevo talento se sumará a las filas de la televisora con diferentes puestos de trabajo fuera de “Ventaneando”. Entre algunos de los que mencionaron destacan contenidos en ADN 40, administrativo, virtual y contenido digital.

Tras el fallecimiento de Daniel Bisogno surgieron rumores de los famosos que podrían ocupar el tan anhelado sitio como conductor en "Ventaneando", incluyendo a su hermano, Alex B. Sin embargo, Pati Chapoy dejó claro que por el momento no sumarán a nadie más al elenco del programa y descartó al expresentador de "Al Extremo" con quien ahora sostiene un intenso conflicto por sus explosivas declaraciones relacionadas con el patrimonio del actor.

Por otra parte, Alex Bisogno indicó que no será parte de “Ventaneando” y puntualizó en las diferencias que existieron entre hermanos tanto en su personalidad como en su carrera. El también conductor indicó que desde siempre intentó mantener alejada su vida profesional de la de su polémico hermano para evitar comparaciones.

"Daniel es irremplazable, yo nunca ocuparía un sillón que ocupó él porque somos muy diferentes, cada uno tiene su personalidad y carrera (…) Siempre traté de huir de su camino justo para que nunca me compararan, nunca me sentaría en ese sillón porque me quedaría muy grande, nunca lo haría,pero desde mi casa les aplaudo y lo disfruto”, dijo Alex B.