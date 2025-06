Corona Capital 2025: Foo Fighters, Weezer, Deftones y Linkin Park lideran el festival | FECHAS Y BOLETOS

El Corona Capital 2025 ya está al a vuelta de la esquina. Este día martes 3 de junio se anunciaron las bandas que serán parte del festival, donde destacan grandes nombres como Foo Fighters, Weezer, Deftones y Linkin Park, entre otros tantos que aparecen en letras más pequeñas.

El Corona Capital es un festival de música anual que se lleva a cabo en la Ciudad de México. Es reconocido por presentar principalmente artistas de rock y música alternativa de habla inglesa, aunque ha expandido su repertorio a otros géneros como el pop, indie, hip-hop y electrónica. Se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de América Latina.

El Corona Capital se realiza desde el año 2010. Su primera edición fue un solo día, pero con el paso de los años ha crecido en duración, empezando en 2012 con dos días y a partir del año 2022 se convirtió en un festival de 3 días que hasta el momento no se ha modificado. Este 2025 se realizará los días 14, 15 y 16 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

A lo largo de sus ediciones, el Corona Capital ha contado con la presencia de bandas y artistas de talla mundial, consolidándose como un referente en la escena musical. Algunos de los más destacados han sido: The Strokes, Portishead, The Black Keys, New Order, Arctic Monkeys, Phoenix, Kings of Leon, Jack White, Muse, The Libertines, LCD Soundsystem, Green Day, Robbie Williams, Imagine Dragons, Nine Inch Nails, Lorde, The Chemical Brothers, Billie Eilish, entre otros tantos.

Corona Capital 2025

A través de las redes sociales, dieron a conocer que las bandas que se presentarán este 2025 en el Corona Capital son Foo Fighters, Queens Of The Stone Age, Franz Ferdinand, Garbate, Chapell Roan, Linkin Park, Deftones, James, Weezer, Of Monsters and Man, Vampire Weekend, Aurora, Alabama Shakes, Damiano David, Polo & Pan, Circa Waves, Jet, Kaiser Chiefs, Cults, OMD, Mogwai, Peach Pit, Kadavar, AFI, entre otros.

Se trata de uno de los carteles más impresionantes que se han visto durante los últimos años, donde se dejan caer bandas clásicas del rock, pero también algunas nuevas propuestas bastante buena onda, incluido un poco de metal y no podía faltar el punk rock ni el post punk o el post rock. Son tres días completamente redondos.

La preventa de accesos para los clientes de Banamex será el día 6 de junio de 2025 y se podrán comprar todas las secciones a 3 meses sin intereses. El lugar es a través del sistema Ticketmaster. A partir del día 7 de junio será la venta general de todas las secciones y hasta que se agoten los boletos.