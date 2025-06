Cazzu en el Auditorio Nacional estos son los precios oficiales de los boletos para ver a “La jefa” en CDMX

Luego de que el pasado 29 de mayo, Cazzu anunció que su gira “Latinaje” también tendrá presencia en nuestro país en las ciudades de Guadalajara, Monterrey y CDMX, fanáticos de “La nena trampa” hicieron lo propio y este 2 de junio que comenzó la preventa para los boletos de sus conciertos en nuestro país, sorprendieron a la argentina al hacer un sold out en cuestión de horas.

Y es que, el sold out de Cazzu en su primer Auditorio Nacional, se logró no solo en unas horas sino que en el día de preventa, por lo que fanáticos que no cuentan con la tarjeta participante se quedaron sin entradas, pero, para aquellos que no pudieron adquirir boletos, “la Jefa” abrió una nueva fecha en este magno recinto: el 15 de octubre.

Debido a lo anterior es que fanáticos que no alcanzaron boletos para su primera fecha en la CDMX, este martes 3 de junio tienen la oportunidad para adquirir sus tickets para la segunda presentación de Cazzu en el Coloso de Reforma.

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Cazzu en el Auditorio Nacional?

En punto de las 11:00 am de este martes 3 de junio, comenzó la venta general de los boletos para Cazzu en el Auditorio Nacional, para las fechas del 14 y 15 de octubre, por lo que ya se revelaron los precios oficiales para asistir a este esperado concierto.

Debido a lo anterior es que a continuación te presentamos los precios oficiales para ver a Cazzu en la CDMX, hay tickets disponibles desde los 707 pesos hasta 3 mil 636, dependiendo el lugar en el que desees disfrutar del show de “La nena trampa”.

PREFERENTE A: $3,635.60

PREFERENTE B: $3,281.80

PREFERENTE C: $2,989.00

PREFERENTE D: $2,781.60

LUNETA A: $2,659.60

LUNETA B: $2,427.80

LUNETA C: $2,305.80

BALCÓN A: $2,098.40

BALCÓN B: $1,976.40

BALCÓN C: $1,439.60

PRIMER PISO A: $1,573.80

PRIMER PISO B: $1,195.60

PRIMER PISO C: $1,073.60

PRIMER PISO D: $963.80

SEGUNDO PISO A: $890.60

SEGUNDO PISO B: $817.40

SEGUNDO PISO C: $756.40

SEGUNDO PISO D: $707.60

En pocos minutos se han vendido bastantes boletos para la segunda fecha de Cazzu en CDMX.

La reacción de Cazzu al saber del Sold Out en el Auditorio Nacional

Luego de anunciar a través de sus redes sociales que en la preventa de su primera fecha en la CDMX, logró un sold out en cuestión de horas, “la jefa” compartió un breve video en donde sin decir una sola palabra, mostró una sincera sonrisa y en sus ojos irradiaba la felicidad de saber que su música y ella misma son muy queridas en nuestro país.