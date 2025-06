Ana Lucía Ocaña, mamá de Octavio Ocaña, estuvo cerca de quitarse la vida cuando supo de la infidelidad de su esposo

El divorcio de los papás de Octavio Ocaña sigue dando de qué hablar. Después de revelarse que Octavio Pérez fue un esposo violento y machista, Ana Lucía volvió a dar más detalles sobre cómo fue vivir con él durante 35 años. Uno de los momentos más complicado fue cuando se enteró que el papá del actor que dio vida a 'Benito' le había sido infiel. La mamá del histrión dejó claro que intentó quitarse la vida.

En una reciente entrevista para la revista TVyNovelas, Ana Lucía Ocaña confirmó que le dolió mucho enterarse que el señor Pérez le había sido infiel. El dolor que sintió hizo que quisiera quitarse la vida. La mamá de Octavio dejó claro que consumió la mitad de la caja de un medicamento para dormir con la intensión de no querer despertar de nuevo. Ana Lucía dejó claro que se enteró de la infidelidad cuando el histrión que formó parte del elenco de Vecinos llevaba 3 años de muerto.

"Cuando descubrí la infidelidad yo lloraba por los rincones, mi hijo a penas iba apara tres años de haber fallecido y no podía creer que me hubiera hecho esto si yo le había dado mi vida entera", dijo Ana Lucía en la entrevista.

Ana Lucía confirmó que se tomó la mitad de la caja del medicamento para dormir con la intención de no levantarse de nuevo, pero gracias a que tumbaron la puerta la lograron salvar. Cuando llegaron a salvarla se encontraba sin pulso y muy grave, por lo que fue llevada al hospital para mantenerla con vida. La mamá de Octavio dejó claro que Dios no quiso que muriera en aquella ocasión.

La mamá de Octavio Ocaña confirmó que intentó quitarse la vida al tomar las pastillas, pero fue gracias a Dios y a su hijo que no se cumplió dicho cometido. En la charla con la revista, explicó que le hicieron un lavado de estómago para salvarla, pero que por poco no logra salir adelante del intento de suicidio.

"Me hicieron un lavado de estómago y me atendieron, pero a puntito estuve de ya no estar, pero mi hijo y Dios no quisieron que muriera", explicó Ana Lucía en su relato de cuando intentó quitarse la vida.