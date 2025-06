Abogado de Laura Bozzo aclara supuesto pago de 2 millones a Baeva y Gabriel Soto por una demanda | VIDEO

En fechas recientes dieron a conocer que en marzo de 2020 se interpuso una demanda en contra de Laura Bozzo por parte de actores Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes eran pareja en ese momento. Supuestamente se debió a las palabras que dijo la conductora de origen peruano en contra de la actriz, ya que la señaló por estar con un hombre casado.

Fue a través de su abogado, Gustavo Herrera, como se dio a conocer que hay una demanda civil y penal por daño moral, difamación y acoso, misma que habría perdido Laura Bozzo, supuestamente tendría que pagar dos millones de pesos, por lo que podrían embargarle sus vienes, su marca, derechos, entre otras cosas.

Esto es lo que se puede leer en la sentencia:

Jair Silvestre, abogado de Laura Bozzo, habló en exclusiva con Javier Ceriani para explicar lo que hay detrás de la demanda en contra de su clienta. Aseguró en la conversación que hubo una primera sentencia donde sí se tenían que pagar los dos millones de pesos, misma que lograron revertir el procedimiento.

Esto quiere decir que por el momento ya no se tienen que pagar los dos millones de pesos, por lo que se harán los procedimientos de nueva cuenta, como el desahogo de pruebas, así que podría ser considerada inocente, pero también podría solamente cambiar la sentencia por una cifra menos exhorbitante.

"No hay la comisión de un delito, es lo que se les hace ver a los juzgadores, que efectivamente no se puede considerar un hecho delictivo y por ende, no puede ser condenada al pago exhorbitante que pretenden los juzgadores y obviamente el abogado en representación de sus clientes. Estamos en espera de la resolución"