Regina Pavón revela cómo comenzó la historia de amor con Ceci Flores: "Yo le pedí que fuera mi novia"

Regina Pavón es una de las actrices que se ha robado el corazón de millones de personas gracias a los grandes proyectos en los que ha trabajado, peor en esta ocasión no vamos a hablar de una nueva película o serie, sino de como comenzó a descubrir su sexualidad y de paso, como comenzó su historia de amor con Ceci Flores, su primera novia. La histrionisa dejó claro que todo comenzó gracias a un personaje donde representó a una chica bisexual. La artista contó su historia de amor durante el mes Pride.

La vida de la actriz de 26 años dio un giro inesperado, ya que después de siete años de relación con Benny Emmanuel, se dio cuenta que también se sentía atraída por las mujeres y quiso experimentar su sexualidad. En una reciente entrevista para TV y Novelas, Regina confirmó que decidió "salir del clóset" dos años y cacho antes de terminar la relación con Benny y de paso reveló que fue gracias a su participación en 'Oscuro deseo' que descubrió que era bisexual, a pesar de haber pasado diciendo en entrevistas que era hetero.

En su historia, Pavón dejó claro que Benny entendió perfecto la situación que estaba pasando y le dejó claro que cuando no estuviera bien con él se lo hiciera saber. Posteriormente habló de cuando sintió una conexión con una mujer, fue en la segunda temporada de 'Monarcas'. A pesar de no hacer nada, ella todavía no salía públicamente del "clóset", fue cuando empezó a notar que había algo. Después llegaron sus primeras salidas, siendo una chica del equipo de foto a la que invitó a salir.

"Una de las chicas del equipo de foto me parecía superguapa y un día le dije: ‘A ver cuándo nos vamos a tomar algo’, y una vez saliendo de un llamado me invitó a cenar a su casa y luego yo la invité al cine y así salimos un ratito, le mandamos saludos, pero no vamos a decir su nombre", dijo Regina en el podcast.

Pavón reveló como fue que se dio cuenta de su sexualidad (IG: reginapavon)

La historia de amor de Regina Pavón y Ceci Flores

La actriz de 'No manches Frida' confirmó que su primera novia es Ceci, ya que con la fotógrafa y con Joss solo salió un par de veces y no llegó a formalizarse una relación. Cuando comenzó a hablar de su historia de amor, Regina explicó que conocía a Flores desde los 14 años, para ser más precisos cuando iban a estar en la CQ. Después de este momento, pasaron 14 años y gracias a Instagram daría inicio su historia de amor, se le hizo muy guapa, pero vio que tenía novio.

Gracias a un corto que realizó Ceci, Pavón decidió comentarle que le encantó su corto. En ese momento comenzaron a escribirle diario. Flores le contó que tenía problemas con su novio. Durante un viaje por Madrid, Ceci le reveló que había terminado con su novio y fue cuando decidió plantarle un beso.

"En ese momento me dice: '¿Qué crees? corté con mi novio’, y yo me dije: ‘Mañana le das un beso y a ver qué ped...’, pero esa misma noche le invité un café y ya estábamos en la ventanita pidiéndolo y le planté un beso y ella me lo siguió", expresó Regina.

El romance comenzó en Madrid (IG: ceci_floreszep)

Ceci se regresó a México, pero siguieron en comunicación hasta que Pavón volvió al país. Un mes después de comenzar a salir, Regina confirmó que ella fue la que decidió pedirle que fuera su novia. Desde que confirmaron su relación, la pareja ha tenido mucho cobijo de sus familiares y amigos, lo que las tienen muy felices.

"Pues como que se dio por hecho que estábamos saliendo y ya como un mesecito después yo le pedí que fuera mi novia", recordó Pavón.