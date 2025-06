Michelle Rodríguez revela que desde niña supo que le gustaban las mujeres y cómo fue que su mamá la aceptara: "Para mí fue difícil"

Michelle Rodríguez es una de las figuras de la televisión mexicana más queridas y que se ganó al público con proyectos de comedia como 40 y 20, así como por verla a ella en su forma más auténtica y divertida en Me Caigo de Risa; sin embargo, pocos eran los detalles sobre su vida privada que los fans conocían y de ahí la gran sorpresa que causó cuando hizo pública su relación con Victoria García.

Desde entonces los fans se han mostrado emocionados por esta relación sentimental y de los momentos que ambas presumen juntas en redes sociales. Aunque antes de que esto pudiera hacerse público, la comediante tuvo que pasar por un momento difícil sobre la aceptación a su sexualidad e identidad, en especial en el entorno familiar y esto a pesar de que ella tuvo claro desde niña que era bisexual.

Michelle Rodríguez estuvo como invitada en Netas Divinas, donde se sinceró sobre cómo fue "salir del clóset", una historia que no sólo se quedó en primera persona, sino que también llegó a la pantalla con La Flor Más Bella en Netflix. Pues aseguró que aunque su madre la aceptó, sí se convirtió en algo difícil por una represión.

"Me di cuenta que me gustaban las niñas desde muy chiquita. Yo tenía cinco años y me acuerdo haber dicho, genuinamente me acuerdo que en el kínder dije, 'uy, esto va a estar complicado'. Te lo juro".

Durante la conversación con las conductoras de Netas Divinas, la comediante destacó que los prejuicios en contra de las personas que conforman la comunidad LGBTQ+ no inician en la infancia, sino en la etapa adulta y por las normas sociales que existen. Fue entonces cuando recordó que es por ello que para muchas personas no s fácil "salir del clóset" en esos contextos.

Entre risas, Michelle Rodríguez añadió que al presentir que nunca podría estar con una mujer, juraba que se casaría con un señor. La razón de lo anterior, reconoce, es que al menos hasta hace un tiempo se consideraba una mujer bisexual, hasta que con el tiempo descubrió que le atraía más su mismo sexo. "Genuinamente me consideraba una mujer bisexual hasta hace tiempo, porque yo decía también me gustan los hombres, la verdad me he enamorado de hombres, la he pasado bien", dijo.

"Hablando más a conciencia conmigo, platicándolo un poco más en mis adentros y cuestionando mi sexualidad, no mi identidad, meramente mi sexualidad pues sí me gusta más estar con una mujer en todos los sentidos: Compartir mi vida con una mujer, platicar con una mujer, intimar con una mujer, ser sensible con una mujer y que además sí me costó trabajo", mencionó.

Michelle Rodríguez revela lo difícil que fue salir del clóset con su familia, especialmente con su mamá

Michelle Rodríguez contó que su familia siempre ha sido de mente abierta e incluso "aliada" con miembros de la comunidad LGBTQ+; sin embargo, esto no la liberó de que al aceptar su sexualidad viviera momentos complejos tanto dentro de su propia familia como con sus fans. Así presumen su amor. (Foto: IG @michihart)

"Mi historia de vida no fue tan fácil, para mí salir del clóset, aunque mi familia siempre ha sido muy aliada, le costó su trabajo en su momento", añadió.

Según contó a su mamá, Hilda Varela Laurrabaquio, sí le costó trabajo aceptar que Michelle Rodríguez es bisexual y no en un rechazo absoluto, sino que la aceptó con sus gustos, aunque la actriz recuerda que le pidió no contarlo a nadie más. De aquí, surgió la inspiración de su serie con Netflix, La Flor Más Bella, en donde la creadora junto a Fernanda Eguiarte fueron creadoras.

"La doctora le tomó por sorpresa, pueden ver la serie La Flor Más Bella, es inspirada en mi vida, en donde justo a Mich le es muy fácil decirle a su mamá y su mamá le dice, 'nada más no le digas a nadie'. Entonces para mí fue difícil porque incluso compartirlo, digo es la primera vez en la vida en toda mi carrera que comparto abiertamente una relación

Finalmente, Michelle Rodríguez habló de cómo ha vivido su sexualidad y aunque reconoce que a muchas personas les ha tocado sufrir discriminación y violencia, en su caso nunca ha pasado por esto, ni siquiera en el trabajo, aunque en un inicio sí tenía miedo que no la contrataran por el hecho de que le gustan las mujeres.