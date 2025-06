Marcela Mistral revela la verdad detrás de sus problemas con Poncho de Nigris en Secretos de Parejas

Los problemas matrimoniales que han enfrentado de manera pública Marcela Mistral y Poncho De Nigris durante el reality show Juegos de Pareja han dado mucho de qué hablar y ahora la conductora revela todo lo que hay detrás de los problemas que ha vivido con su esposo.

En un reciente capítulo de Juegos de Parejas, la fidelidad de Poncho de Nigris se puso en duda, luego de que el conductor habría coqueteado e intentado besar a la actriz Sury Sadai, pero no solo eso, en redes sociales también se le tachó de machista y de violento con Marcela luego de protagonizar una escena de celos.

Ante lo ocurrido, Poncho compartió con su seguidores que en efecto, tras haber grabado dicho programa, su relación no enfrenta el mejor momento, pues viven una crisis matrimonial. Sin embargo, mostró su voluntad y deseo de que su relación mejore por el bien de sus hijos.

Contrario a las declaraciones que hace unos días dio Poncho De Nigris, en una reciente transmisión en vivo a través de su perfil de TikTok, Marcela Mistral reveló que el conductor no es agresivo con ella, ni le pega, ni la maltrata, aclaró que no son un apareja perfecta y como todas tienen problemas pero aseguró que se quieren mucho y que lo que han visto en el reality ha sido "puro show".

"Nos queremos, nos protegemos, nos queremos mucho y estamos juntos (..) no nos manejamos como una pareja perfecta porque eso es imposible de sostener, pasan cosas que se salen de control como esa discusión, pero por ahí no va la historia, así no es, pero pues es un reality show para hacer show, es diversión", dijo Marcela Mistral.