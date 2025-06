Mamá de Geraldine Bazán confirma distanciamiento con su hija y revela por qué no la ve desde hace meses

La madre de Geraldine Bazán reveló en exclusiva que efectivamente hay un distanciamiento entre ellas y que incluso llevan meses sin verse, algo que se sospechó hace unos días cuando no apareció en la graduación de su nieta. Al respecto, la señora aclaró que no están peleadas pero sí hay una ruptura en su relación.

Hace unos días, la actriz declaró que estaba en desacuerdo con su madre por ventilar aspectos de su vida privada y que ya le había pedido de muchas formas que no hablara de ella, su madre lo siguió haciendo, por lo que Geraldine se molestó y decidió poner distancia entre ellas.

Fue esta mañana en entrevista para el programa Venga la Alegría donde la señora Rosalba Ortiz acudió a dar su versión de los hechos, donde mencionó que ella no ha sido la culpable de que su hija se enojara, pues explicó que ella no ha revelado nada que su hija no dijera antes y solo lo reafirmaba, algo que a Geraldine no le gustó.

Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán revela que lleva meses sin ver a su hija

La señora Rosalba Ortiz contó con pesar que tiene aproximadamente tres meses de no ver a su hija Geraldine Bazán después de las diferencias que tuvieron, sin embargo, aseguró que respeta la decisión de su hija, a pesar de que ella siempre la apoyó en su carrera y estuvo apoyándola siempre.

En la entrevista que ofreció durante su visita al programa matutino confesó que ha tratado de respetar los acuerdos con su hija pero no siempre lo ha logrado, pues asegura que la prensa siempre le pide que hable de cosas que la meten en problemas. Finalmente dijo que antes de que se distanciaran sí convivía con sus nietas pero su hija no le permitía compartir fotos, por lo que obedecía la petición.

Mamá de Geraldine Bazán asegura que nunca supo de los problemas de su hija con Gabriel Soto

La señora Rosalba Ortiz sorprendió al relatar que previo a que se destapara la supuesta infidelidad de su ex yerno Gabriel Soto a su hija Geraldine Bazán, ella nunca se enteró de que tuvieran problemas o que hubiera conflictos en su matrimonio, por lo que cuando se destapó el escándalo también quedó sorprendida y a partir de ese momento fue que empezó a dar declaraciones a los medios de comunicación, pues ella quería defender a su hija.