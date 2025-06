La canción de Pepe Aguilar que Fato le compuso en su agonía por una mujer y luego se la dedicó a su hija Ángela

Fato es el compositor de grandes éxitos musicales, uno de ellos lo hizo famoso Pepe Aguilar, estrella del regional mexicano con quien además sostiene una relación profesional y de amistad, por lo que fue el elegido para darle voz y sentimientos a la triste historia del artista cuando en su juventud tenía roto el corazón por culpa de una mujer.

En une entrevista a la que acudió Enrique Guzmán Yáñez, mejor conocido como Fato, contó que una de las canciones más populares del repertorio de Pepe Aguilar es de su autoría, y que son solo pocos o los verdaderos fanáticos del famoso, quienes saben que la letra de “Por mujeres como tú”, está dedicada a una chica que lo hizo sufrir.

Lo que Fato reveló es que fue Pepe Aguilar quien en el pasado le habló por teléfono, ya que se encontraba bastante afectado porque el amor de su vida lo había terminado, situación que notó el compositor, quien se inspiró en el dolor del hijo de Antonio Aguilar y compuso “Por mujeres como tú”.

Fato confesó que la canción “Por mujeres como tú” nació del momento en el que Pepe Aguilar terminó el noviazgo que tenía con Aneliz Álvarez, quien cabe señalar es su esposa y sostiene un sólido matrimonio, pero en aquel momento la pareja atravesaba por una difícil situación y había decidido tomar caminos separados, cosa que tenía bastante afectado a la estrella.

Aunque la historia de “Por mujeres como tú” no terminó en tragedia sino todo lo contrario, se sabe que es una de las canciones más exitosas de Pepe Aguilar y además el artista logró que su relación continuara y ahora puede presumir un sólido matrimonio con Aneliz Álvarez de más 27 de años.

Por otro lado, el tema “Por mujeres como tú”, también se lo dedicó a su hija a Ángela Aguilar durante el pasado 24 de julio del 2024 cuando se casó con el cantante Christian Nodal, boda que resultó una de las más polémicas del espectáculo y que a la fecha sigue en boda de todos.

Me estoy acobardando y lo ha notado

Y eso no es muy bueno para mí

Si quiero retenerla entre mis brazos

Será mejor que no me vea sufrir

Estoy estacionado en los fracasos

Y hoy voy a remediar la situación

Será que siempre he dado demasiado

En el exceso siempre salgo dañado

Por mujeres como tú

Amor

Hay hombres como yo

Que se pueden morir por dignidad

Mordiendo el corazón

Por mujeres como tú

Amor

Hay hombres como yo, lo sé

Que se pueden perder en el alcohol

Por una decepción

