Actor, cantante y bailarín, Cameron Boyce tenía un prometedora carrera en Hollywood con un talento que lo llevó a conquistar al público desde temprana edad; sin embargo, el brillo de su estrella se apagó a los 20 años de edad cuando falleció de manera repentina mientras dormía. Su partida conmocionó al medio artístico y fans, quienes desconocían de su condición por la que su familia comenzó una campaña de concientización.

Cameron Boyce encontró su pasión en la industria del entretenimiento desde temprana edad y su talento lo llevó a participar en proyectos como “Eagle Eye”, “Judy Moody and the Not Bummer Summer”, “Runt”, “Mirrors” y “Son como niños” en donde compartió créditos con Salma Hayek, Adam Sandler, Kevin James, David Spade, Chris Rock, Robotso Schneider y Dennis Dugan. También fue parte de series animadas como “Descendientes” y “Jessie”.

La repentina muerte de Cameron Boyce a los 20 años

“El mundo ha perdido una de sus más brillantes estrellas”, se leía en el comunicado con el que la familia dio a conocer la muerte del actor ocurrida el 6 de julio de 2019 en su casa de North Hollywood en Los Ángeles, California. Aunque se informó que la causa había sido una convulsión resultado de una enfermedad que padecía y por la que recibía tratamiento, no dieron más detalles en ese momento.

Estrella de Disney que murió por un ataque de epilepsia a los 20 años mientras dormía. Foto: IG @thecameronboyce

"Falleció mientras dormía debido a una convulsión, resultado de una condición médica para la que estaba siendo tratado (…) Sin duda, el mundo ha perdido una de sus más brillantes estrellas, pero su espíritu vivirá en la bondad y compasión de todos los que lo conocíamos y amábamos”, se leía en el comunicado de la familia.

El informe de la oficina forense señaló que los compañeros de habitación del actor fueron a verlo por la mañana, momento en el que lo encontraron inconsciente por lo que llamaron a emergencias y le hicieron reanimación cardiopulmonar, pero, pese a sus intentos, no pudieron hacer nada por él y al llegar los paramédicos fue declarado muerto.

¿Qué es SUDEP? La causa de muerte de Cameron Boyce

La muerte súbita inesperada en la epilepsia (SUDEP, por sus siglas en inglés) ocurre de manera repentina e inesperada a una persona con epilepsia. Los casos son raros y ocurre en 1 de cada 1,000 personas con epilepsia, señala la Epilepsy Foundation. Esto puede ocurrir en cualquier momento y con cualquier tipo de crisis, sobre todo en personas con crisis tónico-clónicas, crisis descontroladas o crisis nocturnas.

Aunque se desconocen las causas exactas de la SUDEP, entre algunas de las que se han señalado destacan:

Problemas en el ritmo cardíaco durante una convulsión.

Interrupciones de la respiración durante una convulsión que dura mucho tiempo.

Cambios en la función cerebral durante una convulsión que afectan a la frecuencia cardíaca y la respiración.