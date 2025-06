Brenda Bezares reacciona a quienes la comparan con Florinda Meza por su matrimonio con "Mayito"

La segunda entrega de “La Casa de los Famosos México” colocó a Mario Bezares de vuelta en el gusto del público y lo convirtió junto a su esposa, Brenda, en la pareja del momento. Sin embargo, esto no duró mucho y tras el triunfo del conductor la cantante se volvió blanco de críticas debido a su supuesta actitud por la que fue comparada con Florinda Meza. A unos meses de lo ocurrido, la cantante admitió haberse sentido afectada y puntualizó en que la historia de ambas es diferente.

Florinda Meza se encuentra en el ojo del huracán debido a la serie “Chespirito: sin querer queriendo” en la que se retoma su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños, misma que estuvo rodeada de un fuerte escándalo por la infidelidad del productor a su entonces esposa, Graciela Fernández. Además, algunos fans han destacado la actitud que mostraba la actriz en sus apariciones juntos ya que, aseguran, habría tratado en todo momento de ser el centro de atención.

En un reciente encuentro con los medios retomado por Drama Millennial en YouTube, Brenda Bezares fue cuestionada sobre los comentarios en los que se le compara con Florinda Meza. La conductora se sinceró y admitió haberse sentido afectada por las críticas que recibió y puntualizó en que las historias de ambas en sus matrimonios son diferentes.

“Sí (le afectó), la verdad no entendía lo que estaba pasando y la verdad es que lamento mucho por lo que le estén pasando las personas que les toque el hate. Ahora lo entiendo y es una historia que, a lo mejor, no la sé del todo y no podría opinar de la señora Florinda Meza, pero somos historias completamente diferentes; para empezar, yo estoy casada con mi esposo hace muchos años… es otra historia”, dijo.