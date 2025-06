Austin Stowell aprende de los marines en “NCIS: Origins”

El actor Austin Stowell entra al mundo de las series policíacas interpretando a un joven “Leroy Jethro Gibbs”, el querido personaje que originalmente hace Mark Harmon en “NCIS”, y que tras 22 temporadas, los productores decidieron contar cómo fue el pasado de este peculiar personaje, que lo llenó de lealtad y sed de justicia en “NCIS: Origins”.

Sentimientos que nacieron gracias a su formación en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, etapa que le toca desarrollar a Stowell, lo que lo llena de orgullo, porque es representar con valor todo lo que estos soldados viven, y que de alguna manera fue lo que lo unió con Harmon cuando se reunieron para hablar del personaje.

“Hablamos más sobre ser líder y ser un marine. Representar a los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas me llena de mucha responsabilidad, lo hago con mucho orgullo, tengo una moneda de desafío que me dio un marine y la sostengo en mi bolsillo todo el tiempo para recordar a quién interpretó, porque si bien esto es ficción, existe una gran responsabilidad”, afirmó el actor.

Stowell reconoció que no era fan de “NCIS”, ni estaba familiarizado con el personaje, ya que en su tiempo libre le gustaba ver más deportes en vivo, pero cuando se quedó con el papel, se puso a estudiarlo, viendo desde la primera temporada.

“Cuando llego a casa y estoy cocinando al final de la noche, lo pongo y realmente me ayuda a escuchar la voz de ‘Gibbs’, siempre captó cosas nuevas, porque sabemos que él es alguien fuerte y leal, dispuesto a todo para hacer lo correcto y asegurarse de que se haga justicia, incluso bajo sus propias reglas, pero hay pequeños detalles que siempre me informan sobre el personaje”, dijo.

La nueva serie está ambientada en los 90, y es la época en la que Austin creció, por lo que no fue un reto recrearla, incluso se sintió cómodo con la música y los autos que trabajaron, pero fue curioso para él ver a compañeros más jóvenes del elenco, que no recordaban nada de esto.

La primera temporada de “NCIS: Origins” se estrenó el año pasado en Estados Unidos, y ya se prepara una segunda entrega. En México, la serie llega este 25 de junio a AXN, y espera que los fans aprecian que el programa se centra en luchar por la familia y por los más cercanos, porque “a menudo nos sentimos perdidos en los momentos difíciles, pero la familia siempre está ahí para ti”.

De hecho, considera que el éxito de este tipo de producciones es porque se enfocan en hablar de la unión y la familia, la cual muchas veces formas con tus compañeros de trabajo, porque si bien puedes decepcionarlos, siempre luchas por más.

Sobre la respuesta del público, aseguró que ha sido muy positiva, de ahí que se planee una segunda entrega, pero no se fía de las críticas de la prensa, porque sabe que al final el arte es subjetivo y a algunos les gusta y a otros no.

“Siempre he dicho: ‘Está bien, si no te gusta, lo siento. Ojalá te gustara, pero no pasa nada. Lo entiendo’".