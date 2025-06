Ángela Aguilar presume con ORGULLO a Nodal tras las palabras que Pepe Aguilar le dedicó a su esposo: "Mis hombres" | VIDEO

Este fin de semana Christian Nodal se presentó en el Palenque San Juan del Río 2025 como parte de la lista de artistas invitados a la Feria Nacional Ganadera, desde donde conquistó a los fans con un show único y en el que todos corearon los éxitos del mariacheño; sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue cuando su suegro, Pepe Aguilar, pasó al centro a cantar.

Con un mariachi en vivo, los cantantes deleitaron al cantar a dueto "Por mujeres como tú", uno de los más grandes éxitos de Pepe Aguilar; el momento fue aplaudido por todos los presentes de la Feria Nacional Ganadera, quienes quedaron impresionados por el talento que suegro y yerno tienen, por lo que incluso los aplausos se hicieron presentes.

Christian Nodal y Pepe Aguilar cantando "Por mujeres como tú" pic.twitter.com/4IY1raKkvC — Su (@unaforajidaa) June 29, 2025

Por supuesto, el público no fue el único que se mostró emocionado y conmovido, pues los propios intérpretes de regional mexicano demostraron la gran complicidad que tienen desde que se volvieron familia y con años de trayectoria, además de pertenecer a la Dinastía Aguilar, el hijo de Flor Silvestre llenó de elogios a Nodal. Más tarde, desde Instagram, la propia Ángela Aguilar, reaccionó con orgullo al momento.

Desde sus historias de Instagram, Ángela Aguilar compartió un breve video mostrando cómo su padre y esposo emocionaron al palenque y momentos antes de que la canción acabara, la famosa escribió: "Mis hombres", junto a emojis de caritas llorando, algo que demuestra el gran orgullo y amor que siente por los hombres más importantes en su vida. Asimismo, mostró un poco de cómo el público estalló en gritos de emoción.

Así presumió a su familia. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Pepe Aguilar se desvive en elogios para Nodal: "Un artista de verdad"

El público de la Feria Nacional Ganadera coreó e nombre del hijo de Flor Silvestre, hasta que finalmente Christian Nodal invitó a su suegro, Pepe Aguilar a que pasara al escenario a cantar con él y antes de que interpretaran una canción juntos, el cantante le dedicó unas amorosas palabras al esposo de su hija, Ángela Aguilar, para hacerle saber que está orgulloso de la carrera que ha forjado dentro del regional mexicano.

"Hace no sé cuántos años no iba a ver a un artista, pero un artista de verdad. Te felicito. Qué padre que tengas estos seguidores, chulada. Te estaba viendo y me estaba acordando de hace como 20 años que estaba en este mismo palenque cantando mis canciones, pero siempre llenando a México", le dijo mientras Ángela Aguilar aplaudía y se mostraba emocionada entre el público.

"El aplauso para mi yerno", dijo Pepe Aguilar y a los pocos segundos de comenzar a cantar "Por Mujeres como Tú", Nodal respondió: "El aplauso para mi suegro".

Nodal también invitó a Ángela Aguilar a cantar "Dime cómo quieres"

Además del especial momento que suegro y yerno vivieron en el Palenque San Juan del Río 2025, otro de los momentos que se robó la noche en el concierto de Nodal fue cuando comenzó a sonar "Dime cómo quieres" y aunque no invitó a s esposa a que pasara al centro a cantar con él, él mismo le acercó el micrófono hasta su lugar en primera fila para que deleitara al público con su voz.

Luego de cantar juntos y poner a todos a cantar y bailar, Ángela Aguilar y Christian Nodal sorprendieron con un tierno beso que fue aplaudido por el público y hasta por sus suegros, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez Alcalá, quienes también estuvieron presentes en primera fila en este icónico concierto.