Qué son los ataques de hipoglucemia que sufre Laura Flores y razón por la que fue abandonada por Lalo Salazar

Laura Flores dio a conocer todos los detalles de su rompimiento con Lalo Salazar. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, confirmó que después de un ataque de hipoglucemia, parece haber espantado al periodista de Televisa, por lo que simplemente se fue de la relación.

"No hablaré de Eduardo, lo respeto muchísimo, hablo por mí. Tengo ataques tipo ataques de hipoglucemia, se me baja el azúcar, no lo sabía él. Me dio uno, me puse nerviosa, yo dije que necesitaba comer, creo que lo asusté por como lo dije. Después de este episodio simplemente dijo que se iba y se fue. No me contestó nunca mensajes. Nada. Yo puedo llegar a entender esas cosas, una explicación no la tengo"