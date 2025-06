Muere Rémi Parmentier, activista marino y cofundador de Greenpeace; este fue el último impactante artículo que publicó

El 28 de junio de este 2025, Madrid perdió a uno de sus pulmones más comprometidos con la conservación ambiental, pues se dio a conocer que Rémi Parmentier, cofundador de Greenpeace e histórico activista ecologista, murió a consecuencia de un infarto, según confirmaron fuentes familiares a la internacional Agencia EFE.

Nacido en París en 1957, Parmentier se convirtió en una figura clave en la lucha global por la protección del medioambiente, pero especialmente en la conservación de mares y océanos. Su compromiso comenzó en 1975, cuando participó en una campaña internacional para defender a las ballenas, una especie emblemática cuya caza indiscriminada captó la atención mundial y dio origen a movimientos ecologistas globales.

"Compramos un barco y nos embarcamos para proteger a las ballenas" detalló el activista durante una entrevista realizada por dicha agencia en abril de este 2025. Pero no luchó solo, pues Parmentier fue parte de aquella generación pionera que fundó Greenpeace Internacional, lo que describió como una "pequeña tribu desconocida".

Un activista con "judo político": el estilo de Parmentier para cambiar el sistema

El proyecto cofundado por Rémi Parmentier logró expandirse a nivel mundial y puso foco en otros problemas ambientales como la contaminación marina, los vertidos tóxicos y la sobrepesca, pero uno de los símbolos más poderosos de esa etapa fueron los viajes del Rainbow Warrior, el emblemático barco de Greenpeace.

#HoyRecordamos... la entrevista de María Sánchez Rivás a Remí.

Rémi Parmentier: "Sólo hay un océano, el que nos une y nos da la vida" https://t.co/BrOylDuqs5 pic.twitter.com/6sz9Kjzz2j — EFEverde (@EFEverde) June 28, 2025

Rémi Parmentier fue parte de su tripulación y lideró campañas internacionales durante los años 70 y 80, y según Greenpeace Internacional, esta labor pionera fue crucial para sentar las bases del activismo ambiental moderno y fomentar la conciencia pública global sobre la fragilidad de los ecosistemas marinos.

Por ello, la organización ecologista describió la pérdida de Parmentier como "impactante y repentina" y destacó su innovador "estilo de judo político", es decir, su habilidad para usar las propias reglas y estructuras del sistema contra sus abusos. Su enfoque estratégico lo convirtió en un consultor muy solicitado en foros internacionales, donde impulsó acuerdos y normativas fundamentales para la protección ambiental.

Entre sus mayores logros destaca su participación en la campaña que culminó con el Protocolo de Madrid de 1991, que estableció la protección de la Antártida frente a actividades petroleras y mineras, salvaguardando uno de los últimos ecosistemas vírgenes del planeta.

Dicha campaña es citada frecuentemente por organismos como la Convención sobre la Conservación de la Vida Marina Antártica (CCAMLR) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como ejemplo paradigmático de éxito ambiental global.

¡Qué tristeza! Ha fallecido Rémi Parmentier, cofundador de Greenpeace, fundador del Varda Group, ambientalista, incansable defensor del océano y una buena persona. Humilde, amable y comprometido como pocos, su legado seguirá con nosotros y nos dará fuerza para no tirar la toalla… pic.twitter.com/bg4AnCSwBx — Mariana uD83DuDC9A Castaño Cano (@Mariana_Castano) June 28, 2025

El legado de Rémi Parmentier

Sin embargo, Parmentier no solo dejó una huella en las acciones directas, sino que también fundó y promovió iniciativas internacionales orientadas a fomentar la conciencia pública y la cooperación global para proteger los océanos. Entre ellas destaca la plataforma "Let’s Be Nice to the Ocean" (Seamos amables con el océano), una iniciativa global que promueve la cooperación entre científicos, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades costeras.

Además, fue impulsor de la Primera Asamblea Mundial sobre Trabajo y Medio Ambiente, un foro clave para discutir cómo integrar la sostenibilidad en las políticas laborales y económicas a nivel internacional, reflejando su visión holística de la crisis ambiental. Su trabajo en estas plataformas fue reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que han respaldado programas de desarrollo sostenible en línea con sus propuestas.

Durante su carrera, también fundó y dirigió oficinas de Greenpeace en varios países, incluyendo España, Francia e Iberoamérica, fortaleciendo la presencia y el impacto de esta ONG en diversos contextos. También fue miembro clave en la creación de la Unidad Estratégica y Política de Greenpeace Internacional, desde donde asesoró a gobiernos y organismos multilaterales en negociaciones cruciales para la conservación ambiental.

Remi Parmentier, activista ecologista pionero: “Sabemos más de Marte que de los océanos”@RosaTristan https://t.co/S9fqpq5kSz pic.twitter.com/Euag9e9wBP — Julio Martinez García (@martinezgajulio) March 31, 2024

Entre sus últimas participaciones internacionales destacó su presencia en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, celebrada recientemente en Niza, Francia. Allí expuso propuestas para reforzar la gobernanza internacional de los océanos, apelando a la comunidad global a entender que no hay múltiples océanos, sino "un solo océano que nos une y nos da la vida".

De la misma forma, en un artículo publicado hace pocos días en la revista "Ocean & Climate Platform", Parmentier detalló la importancia de fortalecer los acuerdos multilaterales para combatir la contaminación plástica, proteger la biodiversidad marina y promover la pesca sostenible, alineándose con los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible

Lee AQUÍ el último artículo académico escrito por Rémi Parmentier.