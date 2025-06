Muere icónica leyenda del R&B después de varios meses luchando contra el cáncer

El mundo del rhythm and blues (R&B) está de luto tras la muerte de Walter Scott Jr., legendario cantante y uno de los miembros fundadores del grupo The Whispers. Scott falleció el jueves 26 de junio a los 81 años en Northridge, California, tras una valiente batalla contra el cáncer que le fue diagnosticado apenas unos meses antes.

Según The Urban Music Scene, Scott padecía un cáncer de estómago en etapa 4 y llevaba más de un año recibiendo tratamientos como quimioterapia, por lo que no pudo presentarse en los conciertos recientes del grupo debido a su deterioro de salud. Afortunadamente, estuvo rodeado por su esposa Jan, sus dos hijos, tres nietos y su hermano gemelo Wallace durante sus últimos momentos.

La confirmación del deceso llegó de la mano de su equipo de relaciones públicas y medios como People; como era de esperarse en redes sociales se desató una ola de nostalgia y cariño: fans de todo el mundo compartieron relatos sobre cómo la música de The Whispers los acompañó en momentos clave de sus vidas.

El legado de Walter Scott Jr. y su importancia en la historia de la música

Walter Scott Jr., cuyo legado musical marcó a generaciones, fue parte esencial del grupo The Whispers, un conjunto que desde los años 60 hasta la actualidad ha sido sinónimo de éxito y calidad en el panorama del R&B y soul. El grupo es reconocido por sus inolvidables éxitos que marcaron la historia de la música, incluyendo los emblemáticos "And the Beat Goes On" (1979) y "Rock Steady" (1987).

Nacido en 1944 en Texas, Walter Scott Jr. se trasladó en su infancia junto a su familia a Los Ángeles, California, un movimiento que fue decisivo para su desarrollo artístico. En 1963, Scott junto a su hermano gemelo Wallace "Scott” Scott, y los amigos Nicholas Caldwell, Marcus Hutson y Gordy Harmon, formaron The Whispers, un quinteto que rápidamente ganó atención en la escena local gracias a su estilo melódico y armonías impecables.

Antes de consolidarse como grupo, The Whispers tuvo una etapa importante en San Francisco, ciudad donde pulieron su sonido durante sus primeros años. La carrera de Scott se vio interrumpida cuando fue reclutado para servir en la Guerra de Vietnam, dejando temporalmente el grupo, pero su regreso en 1969 coincidió con la evolución del grupo hacia un sonido más contemporáneo.

Murió Walter Scott Jr., pero The Whispers lo consolidaron como una leyenda

La década de 1980 marcó la cúspide de la carrera de Walter Scott y The Whispers, pues en 1980, "And the Beat Goes On" se convirtió en un himno del R&B, alcanzando el número uno en las listas Billboard y consiguiendo certificaciones de oro y platino, reflejo de su enorme popularidad. Posteriormente, "Rock Steady" reafirmó su lugar como uno de los grupos más influyentes, logrando también encabezar las listas en 1987.

Pero la importancia de The Whispers no solo radica en sus propios éxitos, sino en cómo su música es fuente de inspiración y base para artistas de generaciones posteriores. El hip-hop, en particular, tomó prestados varios de sus temas, por lo que nombres como 50 Cent, Mobb Deep, J. Cole y Will Smith han sampleado sus canciones.

Además de su influencia musical, The Whispers lograron un impresionante récord: 15 canciones en el Top 10 de las listas de R&B de Billboard y ocho álbumes en el Top 10 de los álbumes de R&B. Esto refleja no solo un éxito puntual, sino una carrera sostenida y relevante a lo largo de las décadas.

En 2014, el legado de Walter Scott y sus compañeros fue reconocido oficialmente con la inducción de The Whispers en el Salón de la Fama de los Grupos Vocales y el Salón de la Fama Nacional del Rhythm & Blues (R&B Hall of Fame). Este honor los posicionó junto a leyendas que han definido la cultura musical afroamericana.