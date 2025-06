Laura Flores revela entre lágrimas que Eduardo Salazar la bloqueó y ahora va al psiquiatra | VIDEO

El pasado 9 de junio, a través de un comunicado de prensa publicado en su cuenta de Instagram, la actriz Laura Flores reveló que luego de 3 meses de noviazgo, su relación con el periodista Lalo Salazar, a casi un mes de esta noticia la actriz ha revelado entre lágrimas que actualmente se encuentra yendo al psiquiatra.

Además de revelar que está tratando su salud mental, Laura Flores dio algunos detalles de su ruptura con el periodista y lo que ha sucedido desde que Salazar decidió ponerle fin a la relación, la cual ella creía que podría ser algo más sólido, sin embargo, no ha podido hablar con el periodista y aclarar algunas cosas, pues, asegura que la bloqueó.

Lalo Salazar bloqueó a Laura Flores

En entrevista para el programa de espectáculos De Primera Mano, Laura Flores abrió su corazón y entre lágrimas la actriz recordó que su noviazgo con Lalo Salazar fue algo muy lindo y reconoció que ella fue quien se enamoró más en la relación, sin embargo, asegura que no hay ningún villano en la historia.

Pese a aclarar que ni ella es víctima ni Lalo Salazar es el malo, la ex participante de Masterchef Celebrity confesó entre lágrimas que no sabe que sucedió y el por qué el periodista decidió terminar, pues, no le dio la oportunidad de hablarlo ya que fue bloqueada.

“Yo pensé que podía encontrar un lugar muy bonito para mí, para mi corazón, pero no sucedió, tampoco es que yo sea la víctima… allá no hay ningún villano, simple y sencillamente somos seres humanos y nos pasan cosas. A mí lo que me sorprendió muchísimo es que fui bloqueada... No sé qué pasó, pero también lo tengo que entender”, dijo Laura Flores

La actriz reveló que se encuentra muy sorprendida de darse cuenta como le ha afectado el que haya terminado con Eduardo Salazar, sin embargo, asegura que tenía la ilusión de que su relación fuera algo muy bonito, aunque, dejó claro que tanto ella como el periodista nunca tuvieron planes de casarse.

Laura Flores va al psiquiatra tras su ruptura con Lalo Salazar

Luego de abrir su corazón con Gustavo Adolfo Infante, el llamado periodista de las exclusivas cuestionó a Flores, si es que luego de su ruptura con Lalo Salazar ha ido al psicólogo o al psiquiatra, a lo que la actriz confirmó que sí está atendiendo su salud mental. Y es que Flores, reveló que tuvo una depresión tan fuerte que tuvo que ir al psiquiatra y aclaró que no es por que estuviera "loca", sino que necesitó tratamiento para poder seguir trabajando.