Laura Flores confesó la razón por la que Lalo Salazar terminó con ella: “Después de este episodio, simplemente se fue”

A punto de cumplir un mes de haber anunciado su ruptura amorosa con el periodista Eduardo Salazar, la actriz Laura Flores rompió el silencio y dio detalles de las razones por las que presuntamente podrían haber terminado su relación de poco más de tres meses.

Y es que, Laura Flores quedó muy afectada tras su repentina separación del periodista, pues, confirmó en una reciente entrevista que su psiquiatra le dio medicamento para enfrentar la fuerte depresión. Fue en esta misma plática que la ex participante de Masterchef Celebrity reveló lo que sucedió antes de que Eduardo Salazar decidiera terminar para siempre su noviazgo.

La crisis de Laura Flores que pudo haber hecho que Eduardo Salazar se alejara

Durante una reciente entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, para el programa De Primera Mano, la actriz Laura Flores narró lo que vivió durante uno de los episodios más delicados de su vida personal. Entre lágrimas y visiblemente afectada, la actriz relató cómo un problema de salud habría desencadenado el distanciamiento definitivo de quien fuera su pareja. Lo que comenzó como una situación médica urgente, terminó por convertirse presuntamente en la razón, o al menos el detonante, de una separación sin explicación.

Todo ocurrió durante momento cotidiano de la pareja, cuando Laura sufrió una fuerte crisis de hipoglucemia. La también conductora explicó que vive con esta condición desde hace algún tiempo, la cual provoca una baja de azúcar en la sangre y puede generar síntomas como ansiedad, mareo y sensación de desmayo. Según sus palabras, esta crisis ocurrió repentinamente mientras se encontraba con Lalo Salazar.

“Necesitaba comer algo, no quería desmayarme… me sentía mal y lo expresé. Pero creo que lo asusté”, recordó. La actriz reveló que, en medio de la confusión, Lalo reaccionó diciéndole que no le gritara, a lo que ella respondió con disculpas inmediatas.

“Le dije: ‘Perdón, no quiero gritarte. ¿Cómo crees que yo te voy a gritar?’”. Contó Laura Flores

Aunque la situación fue tensa, parecía algo que podría platicarse y solucionarlo. Sin embargo, minutos después de que su salud mejorara, el periodista tomó la decisión de terminar la relación y simplemente se despidió y se fue.

“...Desgraciadamente, después de este episodio, ya me sentí mejor y tal, pero él simplemente dijo: 'Ya me voy'. Y se fue". Aseguró Flores

Eduardo Salazar tiene bloqueada a Laura Flores

Tras el incidente, y la dura decisión de Salazar, Laura no ha vuelto a saber nada de él, y es que, de acuerdo con la actriz, de manera tajante, el periodista la habría bloqueado de todos los medios posibles. Ni llamadas, ni mensajes, la actriz no puede comunicarse de ninguna manera con su ex.

“Yo fui bloqueada. No tengo acceso. No sé qué pasó”, expresó entre lágrimas

A pesar de su dolor, la actriz ha tratado comprender la reacción de Salazar, aunque admite que le resultó imposible encontrar respuestas claras. “También lo tengo que entender, porque yo no soy psicólogo… cada quién reacciona como quiere”.