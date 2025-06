Integrantes de Horóscopos de Durango recuerdan cuando estuvieron en prisión: “pensaron que éramos strippers”

El próximo 23 de agosto, uno de los recintos más importantes ubicados al norte de la Ciudad de México, recibirá a las hermanas Marisol y Vicky Terrazas quienes conforman el dueto Horóscopos de Durango quienes en la década de los 2000’s conquistaron los primeros lugares de popularidad en las estaciones radiales con éxitos como “Cambiemos los papeles”, “Antes muerta que sencilla”, entre muchos más.

Debido a lo anterior es que las hermanas Terrazas han ido a diversas entrevistas para promocionar su próxima presentación, sin embargo, las cantantes también han recordado algunas anécdotas que han vivido a lo largo de su exitosa carrera, como la ocasión en que fueron detenidas en Estados Unidos y pasaron una noche en la cárcel.

Fue en 2012, cuando las hermanas Terrazas fueron detenidas en Estados Unidos, durante una de sus presentaciones, en donde dos fanáticos estaban siendo atacados por policías quienes los golpearon y descargaron en varias ocasiones choques eléctricos en su contra, al ver esto, las integrantes de Los Horóscopos de Durango decidieron defender a sus seguidores.

Debido a lo anterior es que, autoridades del país vecino, detuvieron a los fanáticos, a los policías involucrados y a las cantantes por supuestamente incitar a la violencia. Aunque su paso por la prisión fue breve, pues, solo estuvieron una noche, las hermanas Terrazas revelaron que en aquella ocasión cuando las detuvieron pensaron que eran strippers pues, aún traían su vestuario de show.

“Cuando llegamos a la estación de policías, pensaron que éramos strippers, o sea,teiboleras, por cómo íbamos vestidas, yo traía en ese tiempo, bueno, siempre traigo extensiones, Vicky es su cabello, y llega con el pelo grasoso y le digo: ‘¿qué es eso?’, no sé, me dice, luego me hablan a mi y me dicen te vamos a echar algo líquido en el cabello y les dije: ‘espérense, espérense, traigo extensiones deja me las quito’ y ya me dicen que es para los piojos”, contó Marisol Terrazas