Hugo Catalán pide que no lo llamen mantenido y lo relacionen con Claudia Martín: “Para mí esto es punto final”

La historia de amor de Hugo Catalán, de 43 años de edad, y Claudia Martín, de 35 años, terminó hace poco más de un año, pero siguen siendo vinculados. Por este motivo, el actor compartió vía Instagram un comunicado en el que expuso “para mí esto es punto final”.

Hugo Catalán y Claudia Martín tuvieron una relación amorosa que duró dos años y concluyó en mayo del año pasado. En su momento, ambos dieron a conocer que terminaron en buenos términos. Sin embargo, la revista TVNotas publicó un artículo con el que informó que la pareja se separó porque ella lo mantenía a él, situación de la que se cansó.

Tanto Hugo Catalán como Claudia Martín desmintieron esto y, además, empezaron nuevas relaciones amorosas. De hecho, la semana pasada la actriz se casó con el actor Carlos Said. Ante esto, Hugo Catalán fue cuestionado, aunque él igual ya tiene pareja, la actriz argentina Karenina Ivankovic, y están próximos a ser papás.

Mediante el comunicado, Hugo Catalán expresó lo siguiente:

“Hace más de un año cerré un ciclo personal pero algunos medios insisten en atarme a una historia que ya no forma parte de mi vida. Todo comenzó cuando la revista TV Notas, al no obtener de mí una primicia, decidió inventar que era un mantenido y no buscaba trabajo. Esa narrativa fue replicada por otros medios sin verificar los hechos”.

Hugo Catalán se defiende de quienes lo tachan de “mantenido”

Sin la necesidad de mencionar a Claudia Martín, Hugo Catalán enfatizó que su pasado quedó atrás, lo que incluye el noviazgo que tuvo con la actriz originaria de Oaxaca. Además, se defendió de quienes lo siguen tachando de “mantenido”, exponiendo que tiene una carrera de más de 20 años que lo respalda.

“Esa versión es completamente falsa. Mi lugar en esta industria me lo he ganado con más de 20 años de trabajo constante en teatro, cine, televisión y plataformas internacionales. He construido mi carrera desde abajo, sin escándalos y sin necesidad de colgarme de la fama de nadie. Mi trabajo en mis personajes son los que hablan por mí”.

Hugo Catalán, feliz en su nueva etapa para ser papá

Hugo Catalán concluyó el comunicado enfatizando que ahora su prioridad es su presente junto a la familia que construye con Karenina Ivankovic, así que expresó lo siguiente: