La reconocida cantante mexicana Majo Aguilar, heredera de una de las dinastías más emblemáticas de la música regional mexicana, fue hospitalizada de emergencia durante la tarde de este sábado 28 de junio debido a una severa crisis gastrointestinal que encendió las alarmas entre sus familiares, amigos y seguidores.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la intérprete de "Amor Ilegal" compartió su estado de salud con una fotografía en la que se muestra recostada en una cama de hospital, conectada a un suero intravenoso y con el rostro visiblemente agotado. Sin embargo, a pesar de su estado compartió un mensaje de amor y agradeció la preocupación de sus seguidores.

Este pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto. Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo como en esta sticker, escribió Majo Aguilar.