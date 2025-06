Florinda Meza revela por que no tuvo hijos con Chespirito: “él no podría cargar con la culpa de amar menos a los otros”

Florinda Meza, sigue dando de qué hablar, tras el estreno de la bioserie de Chespirito, y es que, en redes sociales se han viralizado fragmentos de distintas entrevistas que la actriz ha dado a lo largo de los años, en donde ha hecho polémicas declaraciones, las cuales habían pasado desapercibidas.

Tal es el caso de una entrevista que Florinda Meza y Chespirito dieron a un programa en Chile en donde la actriz llamó “defectos” a los hijos del cómico, esta vez, usuarios de redes sociales recordaron la vez que la viuda de Roberto Gómez Bolaños reveló las razones por las que, nunca tuvieron hijos.

En una entrevista para el programa De Primera Mano, Florinda Meza habló de diversos temas, pero, el periodista Gustavo Adolfo Infante, cuestionó de manera directa a la actriz si es que en algún momento ella y Roberto Gómez Bolaños hablaron de la posibilidad de tener hijos.

Y es que, cabe mencionar que el fallecido comediante tuvo 6 hijos, fruto de su primer matrimonio con Graciela Fernández, pero, se sabe que el también productor y escritor tenía la vasectomía cuando unió su vida a la de Florinda Meza, fue entonces, que de acuerdo con la actriz que dió vida a “La Popis”, en algún momento pensaron en revertir dicha cirugía, pero Roberto tenía miedo de amar más a los hijos que tuviera con ella que a los que había tenido con su primera esposa.

“Después de dos años de vivir juntos, cuando todavía se podía revertir la vasectomía, se lo propuse. Pero él me explicó por qué no lo haría... Un hijo mío, amándome como me amaba, sería su adoración, y él no podría con la culpa de amar menos a los otros”, dijo Florinda Meza