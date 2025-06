Alfredo Adame se hace presente en la Marcha LGBT+ y habla de su hijo Sebastián: “ese tipo no se merece nada”

Este sábado 28 de junio, en la Ciudad de México se llevará a cabo la marcha LGBTTIQ+ en donde miles de personas caminan por una de la avenidas principales de la capital con rumbo a la plancha del Zócalo Capitalino, este movimiento tiene como objetivo reivindicar los derechos y la visibilidad de estas comunidades.

Como cada año, muchos famosos acuden a la marcha en apoyo a la comunidad, este 2025, uno de los primeros en llegar para integrarse a los contingentes fue el polémico actor y conductor Alfredo Adame quien no tuvo reparo en hablar sobre la relación con su hijo Sebastián a quien públicamente desconoce, además, contó su versión de cómo inició su distanciamiento.

Alfredo Adame desconoce a su hijo Sebastián

Durante su llegada a la marcha de la comunidad LGBTTIQ+, Alfredo Adame se tomó unos minutos para platicar con la prensa que está a la espera de famosos que participarán en este evento, el ex participante de La Casa de los Famosos All Star se dijo contento de mostrar apoyo a sus amigos que son parte de la comunidad.

“Con toda la actitud, vengo con mis amigos de la comunidad, vengo a mostrarles mi respeto, mi admiración, el orgullo que siento que sean mis amigos a estar presente como todos los años…”, comenzó a decir a los reporteros

Seguido de esto, inevitablemente se le cuestionó al actor sobre la relación con su hijo Sebastián quien desde hace algunos años se declaró abiertamente gay, a lo que Alfredo Adame negó a su hijo una vez más y aseguró que él solo tiene una hija de 44 años y 2 nietos.

“Yo no tengo hijos, yo tengo una hija de 44 años y 2 nietos, yo no tengo hijos y cuando lo tuve que apoyar, lo apoyé y cuando le dije ‘te respeto, te amo, te adoro’ y todo, y después se agarró, que hizo una pend*da para tacharme de homófobo, de mentiroso y de no sé cuantas cosas, no se merece nada ese tipo”. dijo Adame a la prensa

Tras estas declaraciones, Adame dejó claro una vez más que Sebastián Adame no lo considera su hijo y que el joven no va a recibir nada de su parte, incluso, el polémico actor aseguró que: “yo no lo quiero volver a ver”. Y es que asegura que la mamá lo manipuló al igual que a sus otros hijos.

Alfredo Adame revela cómo inició su distanciamiento

En esta misma plática y ya con los ánimos calientes Alfredo Adame reveló cómo fue que comenzó el distanciamiento entre él y Sebastián, pues, mientras que el joven asegura que el conductor nunca lo apoyó, Adame opina lo contrario ya que revela que él lo único que hizo siempre es cuidarlo y protegerlo.

“Cuando él llega y me dice que es homosexual yo le digo, te quiero, te amo, te adoro, te respeto y a primero que se meta contigo le rompo la madre, le di un consejo: ‘yo te recomiendo que seas prudente que no des entrevistas con respecto a tu preferencia sexual no des entrevistas sobre eso, da entrevistas de tu carrera, de que eres chef…’”, comenzó a explicar Alfredo Adame

Luego de esto, según el actor, días después, comenzó a recibir miles y miles de mensajes en su cuenta de Whatsapp debido a que otros personajes de la farándula filtraron su número de teléfono, estos mensajes eran agresivos y reclamaban a Alfredo Adame por su hijo Sebastián.

“Le hable y le dije: ‘¿Sebastián qué hiciste?’, y me dice no papá relax es que di una entrevista a Pati Chapoy y a una revista y le dije: ‘pen** de mier** lo primero que te dije es eso que no fueras a dar entrevistas de ese rollo, por que no se van a ir sobre ti, se van a ir sobre mi…’y le colgué el teléfono, eso fue lo que pasó”, dijo Alfredo Adame

Finalmente el conductor asegura que no pudo haber reaccionado de otra forma, pues, él le pidió prudencia con las entrevistas, “lo quería cuidar”, aseguró el actor e incluso dice que fue un “plan con maña” y aseguró que no habrá ninguna reconciliación pues no siente ningún tipo de cariño por él ni por sus otros hijos.