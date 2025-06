Victoria Ruffo rechazó colaboración con Karol G porque no sabía quién era

Victoria Ruffo confesó sentirse profundamente afligida por no haber podido colaborar en el videoclip homenaje a las telenovelas mexicanas, encabezado por Karol G. El proyecto, que forma parte de la promoción del nuevo disco de la cantante, Tropicoqueta, reunió a reconocidas figuras del melodrama como Itatí Cantoral, Anahí y Ninel Conde.

La actriz mexicana reveló que fue contactada para ser parte del elenco, pero por cuestiones de agenda no logró sumarse a tiempo. Incluso expuso que Victoria Fayad la reprendió por no haberse hecho un espacio para apoyar a la colombiana con dicha producción.

“Tengo una pena y una tristeza infinita porque me habló dos veces su hermana para poder participar, pero pues me hablaron con un día de anticipación, o dos días, y pues yo tengo teatro también y no puedo de un día para otro decir: ‘ay, nos vemos’, ¿no? Entonces sí fue muy triste que no pudiera participar y me dio gusto”, compartió Ruffo con evidente pesar.

Añadió que la invitación le pareció interesante y que intentó considerar si era posible reorganizar sus compromisos profesionales. “Nada más me pidió que si podía formar parte del video, más o menos me comentó de qué se trataba, pero le dije que a ver qué podía hacer yo, si podía yo suplir este... teatro”, explicó.

Karol G invitó a su proyecto a Victoria Ruffo. Foto: Instagram

Victoria Ruffo no conocía a Karol G

No descarta poder colaborar con ella en otro momento. Foto: Instagram

Acto seguido, Victoria relató con humor que su hija la increpó por no haber aprovechado la oportunidad, especialmente porque desconocía quién era la originaria de Medellín en el ámbito musical.

“Pues yo no sabía ni quién era Karol G y mi hija me dijo: ‘¡mamá!, pero ¿cómo te atreves? Es Karol G’. Y le digo: ‘a ver, cántame una de Karol G’”, recordó. Además, refirió que la joven terminó cantándole parte del tema ‘Si antes te hubiera conocido’ para que la ubicara.

La artista reconoció que su retoño es fan de la reguetonera y que incluso se molestó por su acción. “Mi hija la conoce perfectamente, me regañó porque no fui, pero sí tengo mucha pena con ella. En otra ocasión con mucho gusto”, dijo Ruffo, dejando abierta la posibilidad de trabajar en el futuro con Karol G.

Finalmente, al ser cuestionada por la reciente sentencia contra Luis de Llano en el caso de Sasha Sokol, la protagonista de telenovelas evitó ahondar, aunque subrayó la relevancia del tema. “Mira, todos esos temas me parecen importantes, pero no para platicarlos así de rápido, ¿no? En este momento. Me parece que la justicia es la justicia”, concluyó.