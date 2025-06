Policías huyen de mujer zombie en CDMX y graban todo en un VIDEO ATERRADOR

La Ciudad de México es tan surreal que incluso sus calles se encuentran plagadas de fenómenos paranormales que pocas personas han logrado documentar. Parece ser que esto fue lo que sucedió durante una rutina nocturna de vigilancia policial en Xochimilco, una de las delegaciones más emblemáticas de la Ciudad de México.

Y es que la aparición de figuras misteriosas en espacios urbanos no es nueva y ha sido documentada en diversas partes del mundo. Sin embargo, expertos en psicología y criminología señalan que la mayoría de estos casos pueden explicarse por condiciones médicas, consumo de drogas o enfermedades mentales y es justo este debate el que se encendió en redes sociales luego de la viralización de un estremecedor video.

Todo sucedió cuando dos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX realizaban patrullaje por la calle Las Malvinas, en la colonia Tlachiultepec de Ahuayucan, Xochimilco. Lo que inició como un recorrido rutinario se transformó en una escena inusual cuando encontraron una mujer en estado de total inmovilidad, helándoles la sangre más de lo que esperaban.

¿Mujer zombie o persona en estado vulnerable? Oficiales graban aterradora escena

En la grabación, que se viralizó en plataformas como X (antes Twitter) se observa a un par de policías transitando por dicha calle durante la noche. Los oficiales detectan a una mujer que está encorvada, con el rostro cubierto por su cabello y vestida con una sudadera clara y calcetas negras.

La mujer permanece inmóvil en la banqueta y no responde ni siquiera cuando la patrulla hace sonar el claxon para llamar su atención. El vehículo hace una breve parada frente a la mujer que sigue sin moverse, mientras el video capta la aparente incomodidad e incertidumbre de los oficiales ante la escena, quienes finalmente se alejan del lugar sin prestar más atención al extraño fenómeno.

El video viral desató una ola de críticas en redes sociales, donde usuarios reprocharon a los policías por no detenerse a ayudar a la mujer o al menos realizar una revisión más exhaustiva y como era de esperarse las especulaciones sobre un posible fenómeno paranormal no tardaron en llegar con comentarios tales como:

"Y la revisión de rutina? No le saqueeen ..."

"Todo les da miedo a los policías ha!! Ero eso sí no fuera un vendedor de chicharrones o de frutas y hasta le echan montón ."

"Yo digo que si era un ente, porque se veia deforme de la espalda, ademas de que se ubiera intimidado con los polis"

¿Fantasmal o clínico? Las teorías de la mujer zombie en Xochimilco

Por su parte, distintos especialistas apuntan que la apariencia "espectral" puede explicarse por un posible consumo de sustancias por parte de la mujer. Una sobredosis provoca letargia profunda, desorientación, rigidez y falta de respuesta a estímulos externos, como un claxon o voces ajenas y esto concuerda con lo observado en el video: la mujer permanece inmóvil y encorvada.

El fentanilo, altamente potente y peligroso, es responsable de un aumento considerable de sobredosis en países como Estados Unidos y México.

Fotografía: Freepik.

No obstante, no hay confirmación oficial de que la joven estuviera bajo los efectos del fentanilo (teoría que se difunde en redes sociales) ni se divulgaron datos de su identidad, estado de salud o seguimiento. De la misma forma, la SSC no ha emitido boletín alguno sobre el caso o activado algún protocolo de atención a víctimas.