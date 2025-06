Muere Lalo Schifrin, músico argentino que compuso el icónico tema de "Misión: Imposible"

El mundo de la música y el cine lamenta la pérdida de uno de sus más grandes referentes: Lalo Schifrin, el compositor argentino-estadounidense cuyas creaciones marcaron un antes y un después en la historia del entretenimiento. De acuerdo con los primeros reportes, Schifrin falleció en Los Ángeles el 26 de junio de 2025 a los 93 años, víctima de complicaciones derivadas de una neumonía, según confirmaron sus hijos Ryan y William.

Nacido como Boris Claudio Schifrin el 21 de junio de 1932 en Buenos Aires, Lalo emergió de una familia musical ya que su padre era primer violín de la Orquesta Filarmónica local. Estudió piano desde niño y posteriormente ampliaría su formación en composición en el Conservatorio de París, bajo la tutela de figuras como Olivier Messiaen.

A fines de los años 50, su vida dio un giro cuando el legendario trompetista Dizzy Gillespie quedó impresionado por su talento y lo invitó a formar parte de su banda en Estados Unidos. En ese entonces Schifrin tenía alrededor de 26 años y ese impulso marcaría su llegada al epicentro del jazz y el cine norteamericano. Con Gillespie también firmó obras emblemáticas como "Gillespiana" (1960-62), y se relacionó con iconos de la música como Ella Fitzgerald, Count Basie, Stan Getz y Sarah Vaugha.

¿Quién es el creador de la canción de Misión Imposible?

Sin embargo, no fue hasta 1966 cuando la figura de Schifrin cobró reconocimiento mundial al componer la inolvidable melodía principal de la saga "Misión: Imposible", escrita originalmente para la televisión. Su inusual compás, junto al sonido inconfundible del reloj de cuenta regresiva, se convertirían en sinónimo de tensión y sofisticación musical; legado que hoy en día continúa siendo reconocido.

El tema no sólo se grabó en los Estudios de CBS y dio vida a una de las sagas más importantes del cine contemporáneo, sino que también llegó al Billboard Hot 100 en 1968 y generó reconocimientos como el ingreso al Grammy Hall of Fame en 2017. Por su parte, el crítico Anthony Lane calificó la composición como "la melodía más contagiosa escuchada por oídos mortales".

¿Por qué es conocido Lalo Schifrin?

Pero este sólo fue el inicio de una carrera marcada por la genialidad musical, pues Lalo Schifrin no se limitó a un sólo género, llegando a combinar magistralmente elementos de jazz, música clásica, rock, funk y folclore latinoamericano. Se dice que tiene en su haber más de 100 composiciones para distintas películas, entre las cuáles resaltan títulos como: "Cool Hand Luke" (1967), "Bullitt" (1968) y "Dirty Harry" (1971), "Enter the Dragon" (1973), "The Amityville Horror" (1979), entre muchas otras.

También dejó su sello distintivo en la televisión ya que compuso los temas de series como "Mannix", "The Man from U.N.C.L.E.", "Starsky & Hutch y Planet of the Apes", entre otras. Por ello, críticos expertos afirman que su trabajo redefinió la música para cine y televisión, combinando estilos aparentemente distintos con una coherencia narrativa única; algunos de los premios que ganó a lo largo de su carrera fueron:

5 premios Grammy, incluyendo dos por composiciones instrumentales originales y uno por su emblemático tema de "Misión: Imposible".

6 nominaciones al Óscar, por trabajos como "Cool Hand Luke", "The Fox", "Voyage of the Damned", "The Amityville Horror" y "The Sting II".

Un Óscar honorífico en 2018, entregado por Clint Eastwood, quien destacó la frase final del compositor: "¡Misión cumplida!".

Una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, premios Emmy, CableACE, Golden Globes e innumerables reconocimientos a lo largo de seis décadas.

Schifrin fue además Director Musical de la Glendale Symphony Orchestra (1989–1995), compuso algunos temas para los Juegos Panamericanos de 1987 y para el final de los Juegos de 1995 en Argentina, e incluso exploró lenguajes ancestrales con su Sinfonía de los Aztecas (1988), cantada en náhuatl en las pirámides de Teotihuacán.

Es así como su legado artístico, construido con audacia rítmica y fusión estilística, se mantiene vigente en cine, televisión, orquestas sinfónicas y en el corazón de generaciones. Su fórmula compositiva que es descrita como una fusión magistral de culturas y sensaciones contribuyó a elevar la música de entretenimiento al nivel de arte universal. Su versatilidad quedó plasmada en colaboraciones con orquestas como la Londres, Viena, Israel y Los Ángeles Philharmonics, y en trabajos con Plácido Domingo.

Por ello, el impacto de Schifrin perdura: en la música de fondo de nuevas generaciones que redescubren su compás, en salones de conciertos que interpretan sus obras y en producciones audiovisuales que rinden homenaje a sus frases sonoras icónicas. Se sabe que en el momento de su muerte, su familia se mantuvo cerca de él, acompañándolo en sus últimos días, cerrando la misión vital de este titán de la composición.