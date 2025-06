Knotfest México 2025: Marilyn Manson, Falling In Reverse, Hanabie y más | FECHA Y PRECIOS

La Explanada del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) se prepara para vibrar el próximo 6 de diciembre de 2025 con el regreso de uno de los festivales más esperados: Knotfest México 2025. La edición de este año promete una jornada inolvidable con un cartel explosivo que fusiona leyendas consagradas con nuevas propuestas que marcan el rumbo de la escena global.

El Knotfest 2025 tendrá como plato fuerte el regreso de Marilyn Manson, el "Reverendo" del rock industrial, quien seguramente ofrecerá un espectáculo cargado de su característica teatralidad y controversia. Junto a él, Falling In Reverse aportará su dosis de metalcore melódico y energético, garantizando un set lleno de potencia y coros pegadizos. Los amantes del hard rock disfrutarán de la solidez y los himnos de Shinedown, banda que siempre entrega actuaciones impecables.

El metal moderno estará presente con la brutalidad de Slaughter to Prevail, quienes con su deathcore y la imponente voz de Alex Terrible, prometen demoler la Explanada. Desde el Reino Unido, While She Sleeps desatará su energía post-hardcore, mientras que la frescura y originalidad de Hanabie, la banda japonesa que fusiona metalcore con elementos de j-pop, sin duda será una de las sorpresas del festival. Finalmente, Fit For an Autopsy se encargará de entregar una descarga de deathcore técnico y demoledor, consolidando un cartel diverso y atractivo para todos los gustos dentro del espectro del metal.

Este es el cartel oficial de Knotfest México. Crédito: @knotfestmexico

PRECIOS del Knotfest Méxio 2025

Los boletos ya están disponibles y se adaptan a diferentes presupuestos o comodidades. Puedes comprarlos a través de la página de FunTicket. La venta empieza el día 3 de julio, puedes comprarlos en las taquillas del Fórum Buenavista, también a través de internet. No hay fases, los precios son únicos. Estos son los costos de la experiencia:

General: 2,300 pesos

General + Transporte por 2,600 pesos

Zona VIP cuesta 3,800 pesos

VIP + Transporte en 4,100 pesos

Terraza Knot: 12,000 pesos.

Knotfest México 2025 se perfila como un evento imperdible para la comunidad metalera del país, ofreciendo una curaduría de bandas que promete una jornada llena de adrenalina y momentos épicos. Es el momento que estabas esperando para volver a los festivales, si es que tu espíritu estaba decaído por los recientes anuncios.

Algunos de los beneficios de la Zona VIP son: Zona food court, acceso anticipado, estación de carga para celulares, acceso VIP, Baños VIP Premium, bebidas exclusivas, PIT Lateral, entre otros; mientras que la Terraza KNOT suma: estacionamiento por cada 2 boletos o servicio conecta rida; terraza en segundo nivel; paquete con mercancía, WIFI; barra libre de bebidas, barra libre de snacks, entre otros.