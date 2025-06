Julio César Chávez revela que salió con varias famosas de Televisa, ¿Salma Hayek es una de ellas? | VIDEO

Esta semana, el boxeador mexicano Julio César Chávez habló de su época de oro y recordó que convivió con figuras top de la industria del entretenimiento, especialmente con actrices de Televisa. El púgil incluso reveló que salió con varias de estas famosas, asegurando “era fácil y a la vez difícil”.

El deportista, de 62 años de edad, le concedió una entrevista al generador de contenido Paulo Chavira, quien es mejor conocido como Pol y es titular del programa de YouTube “Adelgazando”, y dio a conocer que numerosos artistas mexicanos llegaron a acudir a sus peleas, como Juan Gabriel y Vicente Fernández, quien incluso lo llegó a escoltar porque cantó el Himno nacional cuando se enfrentó contra Héctor “Macho” Camacho en 1992.

Además de estos famosos, Julio César Chávez destacó fue afortunado porque conoció a las principales actrices de Televisa. Hay que recordar que en décadas pasadas las figuras públicas que trabajaban para la televisora tenían contrato de exclusividad y eso las hacía estar altamente cotizadas.

Julio César Chávez y Salma Hayek fueron relacionados amorosamente en los años 80. Foto: Instagram.

¿Julio César Chávez salió con Salma Hayek?

“Era fácil y a la vez difícil”, dijo Julio César Chávez al recordar sus amoríos con las principales famosas de Televisa. “Era fácil porque en ese momento no estaba tan feo como ahora. Si ves fotos mías cuando era joven, aparte de que era boxeador, era güerito, simpático y todo”.

Sin embargo, el púgil originario de Ciudad Obregón, Sonora, no reveló con qué famosas de Televisa salió, argumentando que ya pasó mucho tiempo de eso y no quiere generar problemas. “No voy a decir nombres, imagínate, eran de Televisa”, añadió el boxeador, quien se mantuvo firme en su decisión y no filtró los nombres de las actrices con las que se relacionó.

Aunque Julio César Chávez no ahondó en su vida sentimental, su reciente confesión revivió uno de los rumores más sonados de los años 80: que tuvo un noviazgo con la actriz Salma Hayek, quien es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, y actualmente tiene 58 años.

En dicha época, Salma Hayek fue uno de los principales talentos de Televisa, empresa con la que comenzó su carrera como actriz. Su primera aparición en la televisión fue en la telenovela “Un nuevo amanecer” (1988) y su gran momento llegó cuando protagonizó la telenovela “Teresa” (1989-1991). En la actualidad, es una de las figuras mexicanas más destacables de Hollywood.