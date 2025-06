José Emilio Levy rompe el silencio, dice que sus nanas saben todo sobre los abusos de Ana Bárbara | VIDEO

La relación que alguna vez unió a la cantante Ana Bárbara con José Emilio Levy, hijo de la fallecida Mariana Levy y a quien la artista consideró un hijo, atraviesa un quiebre mediático. La tensión escaló públicamente después de que la cantante revelara entre lágrimas una presunta traición por parte del joven.

Con profunda tristeza, la "Reina Grupera" compartió que José Emilio intentó vender información íntima sobre ella y, lo más doloroso, supuestamente la grabó dentro de su propio hogar. Este acto, que José Emilio justificó por su necesidad económica, generó un dolor inmenso en Ana Bárbara, quien manifestó sentirse defraudada por quien consideraba parte de su familia. "Me parte el alma que haya podido hacer esto", declaró la cantante en un reciente encuentro con la prensa.

Por su parte, José Emilio Levy confirmó haber intentado vender información sobre Ana Bárbara, aunque negó rotundamente haberla grabado. Explicó que su motivación era meramente económica: "Solo quería dinero para comer, me sentía solo y desesperado". El joven también señaló a Ángel Muñoz, actual pareja de Ana Bárbara, como el principal detonante de los conflictos familiares, acusándolo de presuntos maltratos hacia sus hermanos y de ser la causa del distanciamiento.

La conexión entre Ana Bárbara y José Emilio se forjó tras el matrimonio de la cantante con José María Fernández "El Pirru", padre del joven. Tras la trágica muerte de Mariana Levy, Ana Bárbara asumió un rol maternal para José Emilio y sus hermanos, Paula y María. Sin embargo, este reciente incidente puso a prueba los fuertes lazos que los unían, llevándolos a un punto de no retorno.

A pesar de la controversia, José Emilio ha manifestado su cariño y gratitud por todo lo que Ana Bárbara hizo por él en el pasado. No obstante, el joven ha sido enfático en que no será él quien busque una reconciliación. En una reciente entrevista con Javier Ceriani, aseguró que siempre tendrá un lugar en su corazón, pero que ya es necesario buscar otra forma de resolver sus conflictos.

"Ana Bárbara siempre va a tener un lugar especial en mi vida y en mi corazón. Las cosas que diga ella de mí, que me tire cosas o se refiera a mí, sí me va a afectar, me va a dar en la madre porque fue mi madre. Son comentarios feos. No la culpo por tratarme de atacar, yo lo intenté también, si se están defendiendo de esa manera, cada quien. Hay que buscar otra solución antes de llegar a cosas mayores"