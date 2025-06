Javier Ceriani arremete contra Cynthia Klitbo: "Cuando no eras nadie pedías notas" | VIDEO

El polémico presentador Javier Ceriani lanzó fuertes críticas contra la actriz Cynthia Klitbo. Esto ocurrió después de que ella defendiera a Livia Brito tras perder una demanda por agresión contra un fotógrafo. Ceriani cuestionó la postura de Klitbo, quien arremetió contra los paparazzi. Klitbo afirmó que invierten "un dineral" en hoteles de lujo para luego tomarles fotos sin su consentimiento. El debate sobre la privacidad de las celebridades y el papel de la prensa del corazón se aviva una vez más.

La controversia escaló cuando Cynthia Klitbo declaró: "Cada quien es responsable de cómo maneja su prensa. Alguna vez tuve problemas conmigo. No soy la indicada para contestarte eso. Sí es molesto que vayas a un hotel que cuesta un dineral y ellos mismos te tomen las fotos y manden llamar al paparazzi. Yo guardo mucha distancia entre un periodista y quien se dedica a hacer escarnio de la intimidad de otra persona".

Estas palabras, pronunciadas en el contexto de la reciente derrota legal de Livia Brito, quien agredió a un fotoperiodista en Cancún, provocaron la airada respuesta de Javier Ceriani, conocido por su estilo directo y sin filtros, amado por mucho, pero con pleitos por doquier por su programa de revista.

¿Qué pasó entre Javier Ceriani y Cynthia Klitbo?

El ex conductor de "Chisme No Like" no dudó en refutar a Klitbo con contundencia. "Cynthia Klitbo salió en defensa de Livia Brito diciendo que uno paga mucha lana por ir a un hotel de lujo para que te vengan a sacar una foto. Mi amor, si tú tienes mucha lana para pagar un hotel cinco estrellas en Cancún, es porque sales en las revistas", sentenció Ceriani.

Subrayó la ironía de que los famosos, quienes en sus inicios buscaron la exposición mediática, ahora reniegan de quienes los hicieron visibles en el ojo público. Esto abrió un tremendo debate en las redes sociales, donde no todos le dan la razón al experto en farándula internacional.

Ceriani recordó cómo muchos artistas, antes de alcanzar la fama, solicitaban activamente la atención de la prensa para impulsar sus carreras. "¿Sabes cuántos famosos de estrellas nos pidieron 'por favor, ¿me puedes hacer una entrevista para que yo sea conocido?' Y ahora que tienes lana y que eres famosa, te molesta ese mismo paparazzi que te hizo famosa para poder pagar esa suite que vale mucha lana, como tú dijiste", concluyó el presentador.

¿Qué dijo Javier Ceriani de Livia Brito?

Con sus declaraciones, Ceriani puso de manifiesto lo que considera una doble moral en la industria del entretenimiento que ha cubierto por tantos años. En esta, la visibilidad es codiciada en una etapa, pero rechazada en otra, especialmente cuando implica una intrusión en la vida personal.

Este enfrentamiento reabre la discusión sobre los límites de la privacidad para las figuras públicas y la ética en el periodismo de espectáculos. Mientras algunos defienden el derecho de las celebridades a una vida privada, incluso en espacios públicos o semipúblicos, otros argumentan que la fama conlleva una cierta expectativa de exposición, especialmente cuando esa fama se construyó con la ayuda de la prensa.