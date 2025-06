Hizo una gran aparición en "Kill Bill", pero fue encontrado muerto en un hotel luego de un accidente de autoasfixia

Así como Hollywood es cuna de artistas impresionantes, también existe un lado oscuro que pocas personas están dispuestas a explorar y David Carradine fue uno de ellos. Conocido mundialmente por su inolvidable papel en la saga de "Kill Bill" dirigida por Quentin Tarantino, el actor dejó una huella imborrable en la cultura popular gracias a su carisma, talento y su emblemática figura en la pantalla.

Sin embargo, detrás del éxito y la fama, la vida del actor estadounidense terminó en circunstancias trágicas y misteriosas que aún generan controversias y preguntas, pues su cuerpo fue encontrado en una suite del hotel Swissôtel Nai Lert Park en Bangkok, Tailandia. Y aunque este hallazgo sacudió por completo a Hollywood, las investigaciones para esclarecer los hechos arrojaron aún más incógnitas.

Nacido como John Arthur Carradine el 8 de diciembre de 1936 en Los Ángeles, el actor tuvo una infancia marcada por la violencia, el abandono y la inestabilidad emocional. Hijo de John Carradine (legendario actor de westerns) y Ardanelle McCool (también actriz) creció en un entorno familiar disfuncional y distante, tanto así que a los cinco años ya pensaba en el suicidio.

¿Por qué era famoso David Carradine?

La separación de sus padres lo llevó a una vida nómada entre casas de acogida, reformatorios y correccionales, con el alcohol como constante desde temprana edad, adicción de la que nunca se recuperó. Tras mudarse a Nueva York con su padre, fue prácticamente criado por la calle, esquivando la escuela y enfrentando a la autoridad.

En el plano personal, su vida fue igualmente inestable: se casó cinco veces entre 1960 y 2004.

Fotografía: IMDb.

De regreso en California, Carradine se sumergió en la contracultura hippie, abrazando el amor libre, las drogas psicodélicas y las experiencias radicales de los años 60. Aunque al principio la actuación no estaba entre sus planes ya que prefería la música, Carradine terminó encontrando en el cine una vía de escape.

El actor saltó a la fama en la década de los 70 gracias a la serie "Kung Fu" (1972-1975), donde interpretó a Kwai Chang Caine, un monje shaolin que recorría el Viejo Oeste estadounidense buscando paz y justicia. Este papel lo consolidó como una estrella del género de artes marciales y le dio reconocimiento internacional.

Décadas después, su carrera vivió un renacer inesperado con su papel en "Kill Bill" (2003-2004) de Quentin Tarantino. En esta saga de venganza, Carradine interpretó a Bill, el enigmático líder de un grupo de asesinos, un personaje que añadió una dimensión profunda y siniestra al filme que reforzó aún más su legado en el cine contemporáneo.

Pasó brevemente por el ejército y trabajó pintando murales antes de comenzar una carrera artística que lo llevaría al estrellato.

Fotografía: IMDb.

¿Cuál fue la causa de la muerte de David Carradine?

La muerte de David Carradine el 3 de junio de 2009 sorprendió al mundo no solo por lo inesperada, sino por las extrañas circunstancias en las que ocurrió. El actor se encontraba en Bangkok, Tailandia, alojado en el hotel cinco estrellas Nai Lert Park, mientras participaba en el rodaje de la película "Stretch".

Fue una empleada del hotel quien encontró su cuerpo al día siguiente, desnudo y colgado dentro de un armario, con cuerdas de nylon atadas al cuello y a sus genitales. Las primeras hipótesis giraron en torno a un posible suicidio o incluso a un crimen con tintes mafiosos, algo que la familia del actor no descartaba.

Sin embargo, dos autopsias (una tailandesa y otra independiente en Estados Unidos) concluyeron que la causa de muerte fue una asfixia autoerótica. Carradine tenía 72 años y se encontraba en un momento estable; se dice que la noche del incidente rechazó una cena con el equipo de filmación, tocó el piano en el lobby del hotel y bebió un brandy doble.

El actor no mostraba signos de depresión ni intenciones suicidas y las autoridades tailandesas afirmaron que la habitación estaba cerrada desde dentro, no había signos de lucha y el cuerpo no presentaba lesiones externas. Tras la conmoción inicial, su esposa Annie Bierman presentó una demanda por negligencia contra la productora del filme, argumentando que nadie se preocupó por su paradero cuando faltó a la cena pactada. Aunque para muchos fue un final absurdo o irónico, para quienes conocían la complejidad del actor, su muerte fue solo el cierre trágico de una vida marcada por excesos, búsquedas personales y pasiones ocultas.

Fotografía: IMDb.

De la misma forma, Marina Anderson, su cuarta exesposa, sugirió que Carradine podría no haber estado solo esa noche y habló abiertamente de su interés por el fetichismo y el bondage. Un año después publicó un libro donde describía sus prácticas íntimas, aunque negó que él soliera practicarlas en solitario.

Por otra parte, Porntip Rojanasunan, forense del Ministerio de Justicia de Tailandia, sostuvo firmemente que se trató de un accidente autoerótico y descartó otras teorías. La escena hallada en la habitación incluía una peluca, lencería y fotografías explícitas, lo que reforzó la hipótesis de que Carradine usaba estos elementos como parte de sus rituales privados.