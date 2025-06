Florinda Meza se defiende, explica por qué llamó "defectos" a los hijos de Chespirito: “Es muy fácil sacar de contexto las cosas”

Desde hace algunos días, en redes sociales circula un fragmento de una entrevista que dieron en el año 2004 Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños a un programa del país Chile, ahí la pareja habló de su vida personal y fue entonces que la actriz hizo un fuerte comentario sobre los hijos del comediante.

Y es que, durante la plática, Florinda Meza aseguró que “Chespirito”, tenía 7 grandes “defectos”, refiriéndose así a sus 6 hijos y a Graciela Fernández quien fue su esposa, ante esto, Roberto Gómez defendió de inmediato a sus herederos. A más de 20 años de esta entrevista, la actriz que dio vida a “Doña Florinda” ha sido fuertemente criticada por sus declaraciones, ante esto ella ya salió a defenderse.

Luego de que la entrevista mencionada anteriormente se viralizó en redes sociales, usuarios han criticado fuertemente a la viuda de Roberto Gómez Bolaños, asegurando que aunque en 2004 no existía el poder del internet para exponer sus declaraciones, nunca es tarde para hacerlo. Debido a lo anterior es que Florinda Meza en su cuenta de Instagram oficial ha recibido un sinfin de comentarios, algunos muy agresivos, hirientes y otros más han cuestionado la polémica respuesta de la actriz en aquella entrevista.

Ante esto, la misma Florinda Meza rompió el silencio y respondió el comentario de uno de sus seguidores que la cuestionó sobre lo que dijo y aseguraba que la intención de la actriz no había sido llamar “defectos” a los hijos de quien era su gran amor. Ante esto, la actriz aseguró que actualmente todo es muy sencillo sacarlo de contexto.

“Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos "defectos" para decirle que sí, a pesar de su insistencia. Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora”, se lee al inicio del comentario de Florinda Meza

En esta misma respuesta, la actriz aseguró que si “Chespirito” no hubiera amado a sus hijos como los amó, ella no hubiera podido estar con él, además aclara solo fue una forma de hablar, sin embargo, la actriz en ningún momento ha ofrecido una disculpa por estas declaraciones a los hijos del fallecido comediante.

“Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara. Fue un modo de hablar, respondiendo a una pregunta específica”, respondió Florinda en redes

Así como Florinda Meza tiene detractores, también hay quienes apoyan a la actriz, y entre ellos está el galán de telenovelas Francisco Gattorno, quien platicó brevemente con la prensa y defendió a capa y espada a la viuda de Chespirito, pues, ella fue quien le dio su primera oportunidad en la actuación en nuestro país.

“Para mí, la señora Florinda Meza tiene un lugar super especial en mi corazón, en mi alma, porque de hecho gracias a ella es que pues a mí me conocen acá en México, ella fue la persona que me confió en mí que me dio la gran oportunidad en en esta gran novela, que fue la dueña, yo sólo tengo Flores para Florinda Meza, lo digo de corazón, no solamente por agradecimiento, sino porque el hecho de trabajar con ella y ver el profesionalismo con que ella enfrentaba”, dijo Gattorno