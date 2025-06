“Dijo que ya no estaba con Danna y se pensaba casar con Fabiola”: Óscar Burgos le pide a Alex Montiel que se haga responsable

La polémica entre Óscar Burgos y Alex Montiel mejor conocido como “El Escorpión Dorado” continúa, ahora el comediante mexicano le envío un fuerte mensaje a su examigo, a quien le exigió que se hiciera responsable y que no lo embarrara en sus problemas.

Todo comenzó luego de que Carolina Castro, esposa del creador del "Perro Guarumo" compartiera una fotografía en un concierto de Peso Pluma junto a su marido y de fondo saliera Alex Montiel muy acaramelado con una misteriosa mujer que no era su esposa Dana Arizu.

Fabiola Martínez fue señalada como la tercera en discordia Foto: Instagram bellafaby

Tras las imágenes difundidas, el hermano de Gabriel Montiel dijo que las fotografías donde aparece a lado de la influencer Fabiola Martínez no significan nada y que para su esposa no causaba sorpresa porque ambos tenían un acuerdo para salir con otras personas. Aunque aparentemente todo estaba en calma, el también comediante decidió cortar comunicación con Óscar Burgos lo que hizo evidente una molestia de su parte.

Ahora Burgos decidió volver a hablar y le mandó un mensaje contundente a Alex Montiel, afirmó que el YouTuber les vendió otra historia a ellos y a su amiga Fabiola Martínez con quien presuntamente sostenía una relación extramarital.

"Hágase responsable amigo, usted vino y nos dijo que ya no estaba con Danna, usted vino y dijo que se pensaba casar con Fabiola, nos dijo que quería tener un hijo con ella, no se haga wey, entonces no me venga a embarrar en sus problemas”, aseveró Óscar Burgos.

Alex Montiel y su esposa siguen juntos Foto: Instagram danareconexion

"Si estás ante 40 mil personas y la estas abrazando es que te vale”: Óscar Burgos sobre infidelidad de Alex Montiel

Además le dijo que si salió a abrazar a otra mujer que no era su esposa ante 40 mil personas, cualquiera podía haber tomado la fotografía, le pidió que no le echara la culpa a su esposa y además ventiló que desde entonces Alex no ha querido hablar con él que solo tuvo una platica por teléfono donde le reclamó que lo habían afectado mucho.

“Me contaron mentiras, no tengo la culpa, si estás ante 40 mil personas y la estas abrazando es que te vale madre”, sostuvo Óscar Burgos.

Le explicó que no fueron los únicos que subieron las evidencias y que jamás fue con la intención de afectarlo e incluso admitió que si “El Escorpión Dorado” le hubiera confesado la verdad, hubiera tratado de cuidarlo e incluso le reprochó que no fuera sincero ni con ellos, ni con su amiga Fabiola “di la neta, sabes qué estoy casado y me gustas mucho ya depende de la persona si le atoras o no”.

Óscar Burgos incluso acusó que lo utilizaron a él y a su esposa, que aunque él es amigo de Fabiola Martínez, él jamás los presentó y que si le hubiera hablado con la verdad las cosas habrían sido muy diferentes y lo invitó a hablar con la verdad.