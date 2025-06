Conductores de Hoy reaccionan a las declaraciones de Florinda Meza: “los hijos son sagrados” | VIDEO

Luego de que en días recientes se hicieron virales las declaraciones de Florinda Meza sobre los hijos de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como “Chespirito” en donde la actriz aseguró que los herederos del comediante eran unos defectos en su vida, las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Sin embargo, no solo en redes sociales, usuarios han condenado las declaraciones de Meza, sino que también los conductores del programa Hoy ya reaccionaron sobre lo que dijo la actriz que dio vida a Doña Florinda en El Chavo del 8.

Conductores de Hoy contra Florinda Meza

Minutos después de las nueve de la mañana, los conductores de Hoy presentaron la sección “La nota que anota”, ahí, se transmitió el polémico fragmento de la entrevista que Florinda Meza y Chespirito dieron para un programa de Chile en 2004.

Tras escuchar las declaraciones de Meza, todos los conductores del programa Hoy quedaron impactados, pues, Arath de la Torre, Tania Rincón, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza y Paul Stanley no pudieron disimular la cara de sorpresa.

“Por un momento pensé que era inteligencia artificial, los hijos son intocables para quien sea…”, dijo Galilea Montijo

Chespirito trató de defender a sus hijos de las declaraciones de Florinda Meza.

Foto: Cuartoscuro

Tras las declaraciones de Galilea, le siguió Andrea Legarreta quien coincidió con su amiga y compañera en el programa Hoy, e incluso, hizo mención sobre la incomodidad de Roberto Gómez Bolaños al escuchar las declaraciones de quien fue su pareja.

“De inteligencia, nada, de emocional, nada…además hijazos y el señor como se incomodó ante la situación, pues, por algo, echenle un ojito a su serie para que vean”, dijo Andrea Legarreta

Por otra parte, Galilea Montijo habló desde el papel de madrastra, el cual desempeñó durante el tiempo que estuvo casada con Fernando Reina, e incluso, actualmente su pareja Isaac Moreno también tiene un hijo y asegura que les tiene un profundo amor a sus hijastros.

“Aquí sí te puedo decir que te hablo con todas las credenciales porque decir madrastra…para mí son mis hijos y eso es sagradísimo, porque cuando conoces a una pareja, es la extensión de tu pareja para toda la vida”, aseguró Galilea

Finalmente, tanto Paul Stanley como Arath de la Torre coincidieron en que el ser criados y queridos por un padrastro se agradece mucho, pues, ambos famosos tuvieron la fortuna de que las parejas de sus respectivas madres los criaron y les dieron amor y educación que necesitaban.

¿Qué dijo Florinda Meza?

Durante una entrevista realizada en 2004 para un programa chileno, Florinda Meza abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su relación con Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. La actriz no solo habló del profundo amor que sentía por él, sino también del gran respeto que le tenía como profesional. Aunque reconocía las virtudes del comediante, también reveló que había aspectos de su vida que ella consideraba verdaderos obstáculos.

Florinda Meza fue clara al admitir que, pese a que sabía que Chespirito estaba casado y tenía seis hijos, decidió continuar con su relación. Su amor perduró hasta el último día de vida del creador de “El Chavo del 8”, pero eso no impidió que ella se sincerara con él frente a las cámaras. Durante la charla, Meza le soltó una frase que sorprendió a todos: "Él tenía siete grandes defectos, seis hijos y una esposa", declaración que evidenciaba lo complicado que fue para ella aceptar el pasado familiar de Roberto.

La reacción de Chespirito no se hizo esperar, y visiblemente molesto, respondió con firmeza defendiendo a sus hijos. El comediante expresó su desconcierto por la opinión de su pareja y afirmó que sus hijos no podían ser considerados un error en su vida: "¿Cómo defectos?, si fue maravilloso", comentó con tono de incredulidad, dejando ver que no compartía esa perspectiva sobre su familia.

Florinda Meza no retrocedió ante la respuesta de Roberto y reafirmó su punto de vista. La actriz subrayó que, si los hijos hubieran sido suyos, su opinión habría sido muy diferente. "Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto", sentenció con franqueza, haciendo evidente que la relación con la familia de su pareja nunca fue buena.