Boda de Litzy y el chef Poncho Cadena, comparten la lista de las famosas invitadas a la ceremonia

Poco a poco salen más detalles de la esperada boda entre la cantante, Litzy, y el chef Poncho Cadena. Ahora la cantante concedió una entrevista en la que habló sobre cómo marchan los preparativos y la lista de las celebridades que se darán cita al evento.

Después de coincidir en una de las temporadas de "MasterChef Celebrity México", Litzy y el chef Poncho Cadena hicieron oficial su noviazgo. Meses más tarde confirmaron que se iban a casar y todo indica que la celebración se podría realizar a finales de este 2025.

Hace unos momentos, Litzy, prometida del chef Poncho Cadena, concedió una entrevista compartida por la revista TVyNovelas en la que habló de los preparativos de su boda. La cantante reveló algunas de las celebridades que estarán como invitadas el el festejo.

En la plática, la cantante Litzy dijo que algunas famosas estarán presentes el día de su boda. En sus declaraciones confesó que las integrantes de "JNS", Rossana Nájera y Alejandro Lazcano, son algunas de las famosas que la acompañarán cuando llegue al altar.

En cuanto al vestido de su boda, la cantante, Litzy, confesó que tiene una idea de cómo quiere que sea, sin embargo, aún no decide quién se lo diseñará. La famosa no brindó más detalles de los preparativos de su boda.

"Tengo todas las ideas, pero todavía no me decido quién me lo va a hacer", sentenció.