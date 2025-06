Belinda se sincera, revela la adicción que tiene y no puede dejar | VIDEO

La famosa cantante, Belinda, dio de qué hablar durante una entrevista en la que reveló una adicción que sufre. La cantante se sinceró con todos sus seguidores al confesar que le es muy complicado dejar un alimento, generando distintas reacciones entre sus fans.

En este 2025, Belinda vive uno de sus años más exitosos gracias al lanzamiento de su nuevo álbum "Indómita" y el estreno de la serie de Prime Video "Mentiras, la serie". Por este motivo sus recientes declaraciones provocaron incertidumbre entre sus fans.

En una entrevista para el canal de YouTube "Tu música hoy", Belinda fue cuestionada sobre algunos temas personales. Fue en ese momento donde la cantante de "Amor a primera vista" y "Ángel" confesó que no puede dejar de consumir un alimento.

En este sentido la protagonista de "Mentiras, la serie" y "¿Quién lo mató?" aseguró que no puede dejar el azúcar. La también estrella pop de detalló que le pone a todos sus alimentos azúcar. Su declaración se volvió viral y provocó risas entre sus seguidores.

"El azúcar me mata, no puedo, a todo (le pone) azúcar", explicó.

En cuanto a los platillos más extraños que ha acompañado con azúcar, Belinda confesó que a la carne le pone miel. Además reveló que se prepara huevos con miel, lo cual suena bastante extraño pero a ella le encantan.

"A la carne le pongo miel, preparo huevos con miel, nadie se los come, solo me gustan a mí y a personas que tienen un tema con el azúcar, pero a mi me gusta", declaró.