Angélica Rivera confiesa si le molesta que la llamen "Gaviota", como su emblemático papel en Destilando Amor

Angélica Rivera, la reconocida actriz y exprimera dama de México, reafirmó públicamente su afecto por el apodo "Gaviota", inseparable de su imagen desde su protagónico en la exitosa telenovela "Destilando Amor". Lejos de molestarle, Rivera asegura que el sobrenombre le trajo reconocimiento y el cariño del público, considerándolo un sello distintivo en su carrera.

En recientes declaraciones, la actriz compartió una anécdota que ilustra el arraigo de este apodo en el imaginario colectivo: "Nunca dejé de ser Gaviota, la gente me llama así. Ahora que estaba en un restaurante la gente me dijo: ‘Gaviota, tu serie está hermosa, me encanta tu persona de Eloísa’". Este comentario subraya la naturalidad con la que el público la sigue identificando con el personaje que la catapultó a la fama internacional.

Rivera enfatizó la importancia de "Gaviota" en su trayectoria profesional, señalando que "Gaviota me dio la oportunidad de internacionalizarme un poco más, fue para mí un sello muy importante en mi carrera y se quedará siempre en el corazón de la gente; me gusta". Estas palabras disipan cualquier especulación sobre un posible fastidio o deseo de desvincularse del personaje. Por el contrario, Rivera lo abraza como parte fundamental de su identidad artística y personal.

La declaración de Angélica Rivera deja claro que el apodo "Gaviota" es para ella un motivo de orgullo y un recordatorio constante del éxito y el cariño que recibió del público a lo largo de su carrera. Actualmente, la actriz continúa en las telenovelas, pero esta vez lo hace a través de las series digitales con la nueva versión de "Mirada de Mujer".

"Con esta misma mirada", así la puedes ver

"Con esta misma mirada" narra la historia de Eloísa, una mujer madura que, después de 25 años de matrimonio, descubre la infidelidad de su esposo con una mujer más joven. Este suceso la obliga a desmantelar la vida que conocía y a emprender un viaje de autodescubrimiento.

En medio de esta transformación, Eloísa conoce a Pablo Casas, un hombre más joven, con quien experimenta un nuevo romance y redescubre su sensualidad y sueños. La serie explora temas universales como el amor, la traición, el autodescubrimiento, las relaciones familiares o la sororidad. Esta producción es un remake de la exitosa telenovela "Mirada de Mujer".

Puedes ver "Con esta misma mirada" en las siguientes plataformas:

ViX: Disponible tanto en su versión gratuita con anuncios como con una suscripción premium.

ViX Premium Amazon Channel: También puedes acceder a la serie a través de este canal dentro de Amazon Prime Video.