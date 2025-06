Alex Montiel rompe el silencio por supuesta infidelidad: "Seguimos más fuertes que nunca" | VIDEO

La polémica resurgió recientemente cuando Fabiola Martínez concedió una entrevista. Allí, detalló su vínculo con Alex Montiel, afirmó la seriedad de su relación al punto de hablar sobre formar una familia, e incluso mencionó el deseo de Montiel de revertir una vasectomía para tener un hijo con ella. Martínez enfatizó no considerarse una "amante escondida" y aseguró que no la ocultó.

Esta situación revivió un escándalo de presunta infidelidad de 2023. En aquel entonces, un video grabado por la esposa de Óscar Burgos, Carolina, capturó a Alex Montiel y Fabiola Martínez juntos en un concierto, desatando especulaciones. Óscar Burgos, amigo de Montiel, expresó su molestia y decepción, señalando sentirse "utilizado" o "lastimado". Afirmó que la publicación de su esposa fue un accidente, sin intención de perjudicar.

Ante la controversia, Alex Montiel y su esposa, Dana Arizu, declararon públicamente que su matrimonio se encuentra "más fuerte que nunca". Según sus propias palabras, mantenían una "relación abierta" en el momento del vínculo de Montiel con Fabiola Martínez. Montiel publicó un video explicando la situación, afirmando que lo vivido hace dos años "se acabó" y que lo conversó con su esposa sin ocultamientos. Dana Arizu también reaccionó a los comentarios negativos, pidiendo no enfocarse en los "chismes".

Alex Montiel, conocido como "El Escorpión Dorado", abordó la controversia sobre su relación con Fabiola Martínez en un video reciente para su canal de YouTube "La Lata". Montiel enfatizó que nunca buscó culpar a nadie, pues la situación concernía únicamente a su esposa y a él. Aclaró que afrontó el problema directamente con ella, sin esconderse ni evadir sus responsabilidades.

Montiel explicó que la situación de 2023 se trató de un asunto estrictamente matrimonial. Señaló que en ese momento su relación atravesaba un periodo de distanciamiento, el cual representó un "parteaguas" en su matrimonio. Reconoció que no se encontraban en su mejor momento como pareja, pero afirmó que la situación estaba previamente conversada entre ambos.

El youtuber reiteró que lo acontecido forma parte de los altibajos que se presentan en una relación a lo largo del tiempo. Sus declaraciones buscan contextualizar su actuar dentro de un periodo complejo de su vida matrimonial, reafirmando que cualquier error o decisión tomada en ese entonces fue platicada con su esposa.

"Yo no salí nunca a culpar a nadie, las únicas personas que les interesa, fue a mi esposa y a mí. Con ella di la cara. Yo no me escondí, no evadí mis responsabilidades. Si yo cometí un error o no, es una situación que le corresponde al matrimonio. Lo platicamos en su momento. Era una situación matrimonial que vivíamos en ese momento. A lo largo del matrimonio van pasando cosas. Estábamos viviendo una situación de distanciamiento, era un parteaguas de lo que íbamos a hacer. No estábamos en el mejor punto del matrimonio, pero estaba platicado"