Actriz de El Chavo del 8 asegura que fue despedida por ignorar las insinuaciones de Chespirito: “No supe qué decir”

La bioserie “Chespirito: sin querer queriendo” está destapando detalles privados de la vida de Roberto Gómez Bolaños, así como de algunos de sus colaboradores y parejas. Florinda Meza, María Antonieta de las Nieves, Carlos Villagrán, Ramón Valdés y Enrique Segoviano son los nombres que sobresalen, pero ahora se suma otra debido a una declaración en contra del fallecido actor y comediante mexicano.

Esto se debe a que la actriz Rosa Esther Gómez Bouchot, más conocida como Rosita Bouchot, reveló que Chespirito le hacía insinuaciones. La situación se dio en la década de los años 70 cuando era parte del elenco de “El Chavo del 8”, serie televisiva en la que le dio vida a Paty; sin embargo, la famosa asegura que fue despedida por ignorar las propuestas del comediante.

Rosita Bouchot dio a conocer las insinuaciones de Roberto Gómez Bolaños en una pasada entrevista que revivió tras el lanzamiento de “Chespirito: sin querer queriendo”, que es una creación de Roberto Gómez Fernández, uno de los hijos del fallecido comediante.

La actriz que le dio vida a “Paty” tuvo una breve participación en “El Chavo del 8” porque apareció en el episodio “Las nuevas vecinas”. Su rol captó la atención, lo que provocó que su abrupta salida generara dudas y la mayor interrogante fue “por qué la despidieron”.

Años después, Rosita Bouchot reveló mediante un video que publicó en sus redes sociales que Chespirito le hacía insinuaciones, aunque estaba casado con Graciela Fernández y empezaba a ser cercano a Florinda Meza, quien también fue parte de “El Chavo del 8”

Rosita Bouchot expuso mediante el video que tuvo una plática privada con Roberto Gómez Bolaños que la desconcertó porque planteó que no sabía si la estaba contratado “como actriz o como mujer”. Pese a esto, el participante de “El Chavo del 8” enfatizó que fuera de esto el actor fue “respetuoso” con ella.

“Roberto me daba mucho respeto, él era un hombre casado”, recordó Rosita Bouchot, quien agregó lo siguiente: “Una vez se me acercó en el camerino y me comentó que no sabía si me estaba llamando (contratando) como actriz o como mujer”.

La actriz dijo que nunca sucedió nada entre ella y Chespirito, pero luego de esta conversación privada ya no regresó a los foros del programa de televisión. De esta manera, dejó entrever que esto pudo influir en su despido con el que finalizó su participación en “El Chavo del 8”.

“En ese momento no supe qué decir, me quedé callada, así como venida del pueblo, sin saber qué contestar, no pasó nada”, recordó Rosita Bouchot. “No me tocó el dedo ni la piel. Ni me abrazó ni quiso besarme ni me dijo ‘si quieres seguir en mi programa anda conmigo’. Creo que sí le gustaba, dentro de todo fue muy respetuoso”.