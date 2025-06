Tim Burton le regala dibujo a Belinda para su colección de arte

Parece que el 2025 está siendo el año de Belinda ya que, además de estrenar un disco en los próximos días y la recepción positiva de la serie Mentiras, en donde encarna a uno de los personajes icónicos, también ha tenido oportunidad de estar cerca de uno de sus más grandes ídolos.

Y es que la intérprete de Heterocromía fue la anfitriona en la inauguración de El Laberinto de Tim Burton, una exposición en la que se muestran algunos de los objetos artísticos del aclamado cineasta.

Burton realizó una rápida visita a la Ciudad de México para la apertura de la exhibición, una especie de juego interactivo en el que los visitantes se internan en la retorcida mente del creador de El extraño mundo de Jack.

Después de la presentación, Burton aprovechó el momento para obsequiarle uno de sus dibujos autografiados a la actriz mexicana, quien no ocultó su alegría y resaltó que la obra se sumará a su colección de arte.

“Es mi favorito. Quiero decir, me gustan todos los dibujos pero amo este en particular porque amo el arte en particular. Mi casa está llena de arte y le di una pintura para sumarla”, señaló el cineasta.