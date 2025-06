Super Junior en México: fechas, precios de boletos y setlist

Super Junior, una de las agrupaciones K-Pop más emblemáticas de la segunda generación, regresará a la Ciudad de México para celebrar su aniversario número 20, pues recientemente confirmaron que ofrecerán una serie de conciertos en octubre para festejar con sus fans, quienes son conocidos como E.L.F.

A través de sus redes oficiales Ocesa K-Pop informó que la agrupación llegará a nuestro país con su SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR "SUPER SHOW 10" , pero en esta ocasión visitarán la Ciudad de México y Monterrey, lo que ha generado una gran emoción entre su fandom mexicano.

Además, se rumora que habrá más de una fecha por ciudad, ya que Super Junior es uno de los grupos surcoreanos con mayor número de seguidores en nuestro país. Sin embargo, habrá que esperar más información por parte de la empresa de entretenimiento.

Super Junior llegará a la CDMX y Monterrey. (Créditos: Facebook / Super Junior)

¿Cuándo serán los conciertos de Super Junior?

De acuerdo con información de SM Entertainment, los próximos conciertos de Super Junior se realizarán el próximo domingo 12 de octubre en el Palacio de los Deportes (CDMX) y el martes 14 de octubre en el Auditorio Banamex (Monterrey). Primero visitarán la capital, donde han estado en varias ocasiones y posteriormente viajarán a Nuevo León, donde se presentarán por primera vez.

Super Junior llega a 2 ciudades de México por primera vez. (Créditos: Facebook / Super Junior)

¿Cuándo es la venta de boletos? ¿Cuáles son los precios?

Hasta el momento, Ocesa K-Pop informó que la preventa fans para los conciertos de Super Junior en México será el próximo sábado 5 de julio. Mientras que, la preventa con tarjetas de crédito Banamex será el jueves 10 de julio a las 11:00 horas. Finalmente, la venta general disponible para todas las tarjetas será hasta el viernes 11 de julio a la misma hora.

La empresa de entretenimiento no ha anunciado los precios de los boletos, E.L.F. de México ya se ha organizado en redes sociales para que pedir que se informe con anticipación los beneficios de cada boleto.

¿Cuál será el setlist del concierto de Super Junior?

Respecto al setlist del SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR "SUPER SHOW 10", se espera que incluyan éxitos como "Sorry, sorry, sorry", BONAMANA", "Mr. Simple", "It´s You", "Mamacita" y "Devil", pero también canciones de su último disco "Super Junior25", el cual será lanzado el siguiente 8 de julio.