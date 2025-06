Revelan lo que Andrea Legarreta y su compadre platicaron en la cita: “tiene mucho que no siento lo que estoy sintiendo

Hace un par de días, la actriz y conductora del programa Hoy Andrea Legarreta fue captada con un misterioso hombre, quien, días después la misma presentadora reveló que se trata de Polo, su compadre y negó que entre ellos exista algo más que una simple amistad.

Y es que, de acuerdo con la propia Andrea Legarreta, la cita que tuvo con su “compadre” fue meramente de amistad, incluso, la conductora aseguró que el hombre con quien fue vista está casado y tiene hijos, sin embargo, el paparazzi que captó a la también actriz con su cita ha revelado lo que se decían en el restaurante.

Este miércoles 25 de junio a través de su canal de Youtube los presentadores conocidos como “El lobo y el Chacal” han salido a dar detalles de lo que pudieron captar el día que le hicieron el paparazzi a la querida conductora de Hoy.

Pese a que Andrea Legarreta aseguró frente a los reporteros que en su salida a comer con su “compadre” no había ningún tipo de contacto físico, o comentario que pudieran malinterpretar su relación de amistad, los presentadores de Kadri Paparazzi, revelaron lo que pudieron escuchar de la plática entre Legarreta y su amigo.

Sin embargo, la plática no se quedó ahí, pues de acuerdo con el presentador de Kadri, la conductora del programa Hoy, le presumió con gran orgullo el caballo que el novio de su hija Mía le regaló y aseguró que el joven es un gran partido para su primogénita, seguido de esta plática, las cosas comenzaron a subir de nivel.

“...de un de repente, le dijo: ‘es que tiene mucho que no siento lo que estoy sintiendo ahora, tiene mucho que no me emociono’,y se reía, lo decía y se reía, mi chacal, lo decía y se emocionaba, cuando abrieron el agua…ella estaba muerta de risa y le decía que si el albañil no había venido y más adelante dijo ‘amo a los albañiles’, él estaba muy risueño…” contó El lobo

Seguido de esto, el presentador y también paparazzi reveló que el hombre que acompañó a Legarreta ese día, la invitó a su casa de Valle de Bravo y le pidió que llevara al novio de su hija y a sus caballos, sin embargo, “El Lobo” asegura que en ningún momento hicieron mención de la esposa o los hijos del hombre: “Yo nunca oí que dijera vamos con mi esposa y mis hijos a comer a tal lado o traete a tus hijas y vamos con mi esposa, no chacal…”.

A su salida de las instalaciones de Televisa, Andrea Legarreta fue interceptada por un grupo de reporteros que ya la esperaban para cuestionarla sobre las recientes imágenes difundidas por el canal de YouTube Kadri Paparazzi. En dichas fotografías se le ve acompañada de un hombre en lo que algunos interpretaron como una cita romántica, por lo que no dudaron en preguntarle directamente por su identidad.

Inicialmente, la conductora se mostró confundida ante los cuestionamientos, asegurando que desconocía a qué situación se referían. No fue sino hasta que los reporteros le mostraron las imágenes en cuestión que la también actriz reaccionó con naturalidad y entre risas, aclaró que no había ningún misterio detrás de su acompañante.

“Ahí estoy yo, ¿y luego?... ¡no, es mi compadre!, es Polo, es mi compadre (risas), él incluso es uno de mis padrinos de bodas, no, no, él está casado y tiene a sus hijos, ¡huy no, se han perdido paparazzis verdaderos!”, declaró Legarreta. Además, detalló que ambos tienen una amistad de muchos años: “Nos conocemos desde que éramos muy chavos y teníamos mucho tiempo sin vernos, y nos estábamos poniendo al día, conozco a su esposa, a sus hijos, no hay nada, evidentemente, o sea, no, no…”.